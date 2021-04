Ecco un breve vademecum delle erbette più amate

Al giorno d’oggi, quando si parla di erbe aromatiche, la maggior parte di noi pensa alle salse, alle marinate o agli intingoli. Invece, le poco appariscenti foglioline verdi sono state per molto tempo simbolo di guarigione e sollievo. Da scavi effettuati nei siti ­degli antichi templi egizi risalenti a 4000 anni fa sono emerse le prime tracce di coltivazione di erbe aromatiche, mentre in Cina e in India le erbe rappresentano da millenni le basi della medicina. Nell’Europa centrale sono stati gli impopolari romani a dare slancio al mondo delle erbe: durante le loro campagne di conquista diffusero ­infatti salvia, rosmarino e lavanda nel continente. Gli orti dei conventi venivano coltivati secondo il modello romano. Nel giardino dell’abbazia di San Gallo, nell’anno 820 si trovavano 16 aiuole dedicate alle piante medicinali. Successivamente, la gamma ­delle erbe aromatiche conobbe una maggiore espansione grazie alla colonizzazione a ­livello mondiale e finì per conquistare le cucine.

Basilico

Pizza, pasta, pesto: originario dell’Asia, è diventato parte ­integrante della ­cucina italiana, che non ­potrebbe più ­farne a meno.

Timo

Piatti della cucina mediterranea, pollo, ratatouille: nell’antichità, egizi e greci utilizzavano l’erba provenzale come pianta medicinale e ingrediente per realizzare profumi.

Menta

Couscous, bevande, dessert: scoperta nel 1696 in Inghilterra, entusiasma con la sua poderosa ­freschezza.

Prezzemolo

Salsa per insalate, ricotta alle erbe, ­zuppe: nell’Europa meridionale cresce ancora spontaneamente in natura. La ­specie riccia è stata coltivata perché il prezzemolo liscio assomiglia alla ­pianta velenosa della cicuta minore.

Salvia

Gnocchi, pesce, pollo: apprezzata nell’antichità come rimedio ­polivalente, oggi è diffusa in 900 (!) diverse specie.

Origano

Soufflé, stufati, pizza: originaria dell’Europa meridionale, la pianta ­della famiglia delle Labiate è rinomata anche come pianta ornamentale.

Aneto

Pesce, pesce e ancora pesce: anche questa erba aromatica è ­originaria dell’Asia e ­viene aggiunta ­fresca alle pietanze.

Rosmarino

Carne alla griglia, patate, fagioli: la ­pianta aromatica è diffusa in tutto il ­bacino mediterraneo e il profumo delle sue ­foglie, simili ad aghi, è inconfondibile







Fooby

Millefoglie al basilico e limetta



PER 6 pezzi CI VOGLIONO

1 rotolo di pasta sfoglia

rettangolare spianata (ca. 320 g)





½ mazzetto basilico

½ mazzetto basilico thai

acqua, bollente

2 dl latte intero

3 c. zucchero

1 presa sale

3 tuorli freschi

4 fogli gelatina, ammollati in acqua

fredda per ca. 5 min. e sgocciolati

1 limetta, sciacquata sotto ­l’acqua

calda, asciugata, la buccia

grattugiata e il succo

2 dl panna intera, montata a neve





100 g miele d’acacia liquido

½ mazzetto basilico, tagliato grossolanamente

½ mazzetto basilico thai, tagliato grossolanamente

½ mazzetto cerfoglio, tagliato grossolanamente

1 c. foglioline di timo



ECCO COME FARE

Pasta sfoglia: srotolare la pasta sfoglia, dimezzarla sulla lunghezza, quindi ­tagliarla in 9 strisce sulla larghezza. Sistemarla su una placca insieme alla carta da forno, ­ricoprire la pasta sfoglia con un altro foglio di carta da forno e posizionarci sopra una seconda placca.

Cuocere per ca. 15 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 220°. Sfornare e lasciar raffreddare su una griglia. Crema: sbollentare il basilico in acqua bollente per ca. 30 sec., scolarlo, quindi passarlo brevemente in acqua fredda e farlo sgocciolare. Frullare il basilico con il ­latte. Con la frusta mescolare il latte e tutti gli ingredienti fino ai tuorli inclusi, portare il composto a sfiorare il punto di bollore a fuoco medio mescolando continuamente. Togliere quindi la pentola dal fuoco. Aggiungere la gelatina alla crema calda, quindi ­passare al colino e versare in una ciotola. ­Incorporare la scorza della limetta, coprire e lasciar raffreddare. Riporre la crema in ­frigo finché i bordi si saranno leggermente solidificati, mescolare bene, quindi aggiungere 1 c. di succo di limetta e la panna ­montata. Mettere da parte il succo di limetta restante. Trasferire la crema in un sac à ­poche con beccuccio liscio (ca. 12 mm di Ø) e riporla in frigo per ca. 1 ora. Miele alle erbe: in un bicchiere miscelatore versare il succo di limetta restante, il miele e le erbe aromatiche, quindi ­frullare finemente. Composizione: spalmare la crema su 6 strisce di pasta sfoglia, sovrapporre altrettante strisce e spalmarle con la crema, quindi richiudere con la pastasfoglia rimanente. Insaporire con 3 c. di miele alle erbe.



Indicazione: utilizzare il miele restante per dolcificare il tè oppure versarci sopra acqua calda.

