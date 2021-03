L’ambasciatore profumato della primavera

probabilmente è iniziata la stagione dell’aglio orsino.

Quando lentamente la neve lascia il posto alla vegetazione, inizia la stagione dell’aglio orsino. Solitamente, da marzo in poi quest’erba spontanea sprigiona un profumo intenso, che stimola l’appetito di chi passeggia nei boschi. Allora perché non approfittare di questa pianta aromatica spontanea per un piatto saporito e stagionale? La raccolta da sola rappresenta già metà del divertimento. Fai attenzione, tuttavia, a non prelevare accidentalmente il mughetto, molto simile all’aglio orsino, ma fortemente velenoso. I due si distinguono principalmente grazie all’odore – sa di aglio oppure no? –, oltre all’aroma, l’aglio selvatico ha la parte inferiore delle foglie opaca e il gambo piuttosto lungo chiaramente separato dalla foglia. Se sei sicuro di aver raccolto l’ingrediente giusto, lavalo accuratamente, poiché può essere contaminata da parassiti.

Se possibile, usalo nell’immediato, perché ha un sapore migliore ­fresco, sia crudo che come ingrediente di piatti caldi. Oppure puoi trasformarlo in un delizioso pesto, il classico tra i piatti a base della profumata erba e che può essere conservato.

Stagione

L’aglio selvatico inizia a germogliare tra marzo e aprile, a seconda del tempo e può essere raccolto solo circa due settimane all’anno, perciò devi essere veloce. Non appena inizia a fiorire, perde il suo aroma. Conservazione

All’aglio orsino piace buio, umido e freddo. Se non puoi usarlo freschissimo, questo trucco può aiutarti: metti le foglie fresche in un sacchetto per congelatore con qualche goccia d’acqua, chiudi bene e conserva in frigorifero. In tal modo dura fino a due ­settimane. In alternativa lo puoi congelare, sempre inserendo le foglie intere o tritate in un sacchetto per congelatore. Famiglia

Non c’è da stupirsi se l’aglio orsino sa di aglio. Entrambi appartengono alla famiglia dei porri, così come l’erba cipollina e i cipollotti.



Fooby

Falafel all’aglio orsino

PER 4 persone CI VOGLIONO

250 g ceci, ammollati in acqua

per ca. 12 ore, sgocciolati

30 g aglio orsino, tagliato finemente

1 scalogno, a pezzi

1 limone bio, la scorza grattugiata

e 2 c. di succo messi da parte

1 c. farina di ceci o farina bianca

¼ di c.no lievito in polvere

2 c. sesamo tostato

2 c.ni pasta di vaniglia

1 c.no sale

180 g yogurt al naturale

2 c. crema di sesamo (tahina)

¼ di c.no sale

un po’ di pepe





olio per friggere





4 pane pita

2 cetrioli snack,

a fettine sulla lunghezza

2 c. aglio orsino, le foglie sminuzzate

1 limone bio, a spicchi



ECCO COME FARE

Falafel: nel cutter tritare finemente i ceci, l’aglio orsino, lo scalogno e la scorza di limone. Unire la farina, il lievito in polvere, il sesamo, la pasta di vaniglia e il sale, quindi lavorare bene a mano fino a ottenere un composto compatto. Con le mani ­bagnate ricavare ca. 20 polpettine delle ­dimensioni di una noce. Salsa: mescolare lo yogurt, la tahina e il succo di limone messo da parte, quindi condire. Frittura: riempire ⅓ della casseruola con l’olio e riscaldarlo a ca. 180 °C. Con una schiumarola immergervi poche polpettine per volta e friggerle per ca. 3 minuti. ­Toglierle e lasciarle asciugare sulla carta da cucina. Servire: in una padella antiaderente ­tostare il pane pita senza aggiungere grassi per ca. 2 min. su ciascun lato, quindi dimezzarlo. Farcire con la salsa, i cetrioli e i falafel, quindi guarnire con l’aglio orsino. Servire con spicchi di limone.

