Bevande esotiche

...importassero beni ambiti come cacao, caffè e tè da tutti gli angoli del mondo, in Europa si conosceva soltanto la minestra.

Cacao

Nel Sudamerica, era da tempi remoti che i Maya e gli Azteki conoscevano il cacao, quando Colombo scoprì questo frutto nel 1502 sull’isola caraibica di Guanaja. Quasi 20 anni dopo, il conquistatore Cortez lo portò in Spagna. La bevanda, all’inizio ancora amara, conobbe un grande successo presso la nobiltà. Conquistò l’Europa, in particolare dopo la scoperta della variante dolce nel XVII secolo.

Caffè

Questa drupa, denominata successivamente chicco di caffè, sembra sia stata scoperta nel IX secolo da un pastore di capre nel regno etiope di Kaffa. Gli arabi portarono questa bevanda tonificante in Europa nel XVI secolo, passando dalla città portuale yemenita di Mocha. Il successo fu clamoroso: il primo caffè europeo fu aperto a Venezia nel 1645.

Tè

La culla del tè si trova nella Cina del Sud: l’esistenza di un’imposta sul tè è provata già nel 221 a.C. presso la dinastia Qin. Il primo carico di tè verde arrivò via nave dall’Isola di Java in Olanda nel 1610. La diffidenza iniziale svanì ben presto e la bevanda conobbe la nobilitazione nel 1662, quando il tè fu introdotto ufficialmente alla corte reale d’Inghilterra. Oggi, il tè è la bevanda più ­consumata al mondo.



