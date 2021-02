Radice prodigio

Insignito del riconoscimento di «pianta officinale del 2018», è pure molto versatile.

Antico

I cinesi conoscono lo zenzero da almeno 4 000 anni ed è un ingrediente della cucina ­ayurvedica fin dai tempi antichi. Ha trovato la strada per l’Europa via mare, tra i romani era così popolare che hanno persino introdotto una tassa su questa radice.

Cosmopolita

Alla pianta dello zenzero piace il caldo: cresce in condizioni tropicali in Giamaica, Nigeria e, ­naturalmente, Cina. L’ambita radice ora è coltivato anche in Svizzera, in serra.

Multitasking

Sott’aceto, nella miscela del curry, come shot, nella ginger ale o nel tè: lo zenzero può essere utilizzato in molti modi. Il tè allo zenzero è considerato uno dei migliori rimedi casalinghi per il raffreddore. Un dissetante efficace e ipocalorico è l’acqua allo zenzero con limone.

Piccante

Ciò che colpisce del suo sapore sono le note piccanti, motivo per cui è un ingrediente popolare nelle ­ricette al curry. Prima viene raccolto, più è blando. Una credenza popolare è che i suoi oli essenziali ­stimolino la libido: quindi lo zenzero non solo ­renderebbe il cibo più piccante, ma anche gli ospiti a tavola.

Controverso

Si dice che lo zenzero sia un farmaco miracoloso.

Ma l’effetto medico non è stato ancora dimostrato scientificamente. Pare, ad esempio, essere in grado di alleviare i sintomi della nausea. Quindi è ­disponibile sotto forma di gocce o compresse in ­farmacia ­contro il mal di viaggio.

Facile da conservare

Lo zenzero si mantiene fresco a lungo: taglia solo quanto ti serve e tieni il resto in un luogo fresco e asciutto. Il modo più semplice per rimuovere la buccia è con un cucchiaino.



Fooby

TORTA DI ZENZERO E CIOCCOLATO

PER 12 fette CI VOGLIONO

120 g farina bianca

200 g zucchero

3 uova fresche

50 g zenzero, grattugiato finemente





125 g burro

100 g cioccolato bianco, a pezzi, zucchero a velo per spolverizzare



ECCO COME FARE

Impasto lampo: in un recipiente mettere la farina, lo zucchero, le uova e lo zenzero e sbatterli bene con una frusta. In un pentolino, sciogliere a fuoco basso il burro e il cioccolato e unirli al composto. Trasferire l’impasto nello stampo imburrato. In forno: cuocere per ca. 18 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 220 °C. Sfornare, lasciar raffreddare un po’, rimuovere il bordo dello stampo, far scivolare la torta su una griglia, lasciarla raffreddare e cospargere con lo zucchero a velo.

Indicazione: internamente la torta deve restare ancora molto umida.



Conservabilità: avvolta nella pellicola si conserva in frigorifero per ca. 1 giorno.

Questa e altre ricette su fooby.ch

