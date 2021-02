Stai ancora cercando il menu ideale per il giorno di San Valentino?

La dea greca Afrodite non solo era responsabile dell’amore e della ­bellezza, ma anche del piacere. È giusto quindi denominare in base a questa dea gli alimenti e le sostanze che apparentemente aumentano il desiderio. Gli afrodisiaci erano noti già nell’antichità, anche se all’epoca le sostanze delle quali si diceva avessero un influsso sulla libido erano altre. Lungo il filo della storia si sono contate oltre 500 ­sostanze che, in un momento o nell’altro, erano considerate stimolanti.



Oggi si attribuiscono effetti afrodisiaci tra l’altro a tartufo, champagne, peperoncino, ostriche, prezzemolo e cioccolato. A livello scientifico tuttavia non è comprovata, o perlomeno è controversa, la tesi secondo cui alimenti di questo tipo favorirebbero il desiderio. Ad ­eccezione dello zenzero e dello zafferano: gli studi indicano infatti che possono aumentare la potenza sessuale. Per gli altri rimane perlomeno l’effetto placebo e il fatto che, chi prepara con magica dedizione un piatto squisito, è in ogni caso seducente.

Afrodisiaci



Numerosi alimenti avrebbero il potere di aumentare il desiderio. Ecco alcuni esempi: Ostriche Un classico. Questi molluschi hanno moltissimo zinco. Dato che lo zinco partecipa alla produzione del testosterone, l’ormone sessuale maschile, sono in tanti a credere che vi sia una ­correlazione tra le ostriche e la libido. Peperoncini La capsaicina contenuta nei baccelli provoca una sensazione ­dolorosa che stimolerebbe l’irrorazione sanguigna delle mucose e provvederebbe a un’abbondante secrezione di endorfine. Un vero e proprio eccitante! Tartufo Questo fungo esclusivo contiene il ricettore sessuale ­androstenone che apparentemente stimola la seduzione. Prezzemolo Già nel 16° secolo questa erba aromatica era considerata sessualmente stimolante per gli uomini. L’effetto sarebbe dovuto a uno specifico olio eterico contenuto nel prezzemolo.





OSTRICHE CON VINAIGRETTE AI DATTERI

PER 14 pezzi CI VOGLIONO

2 limette, sciacquate in acqua calda, asciugate,

la scorza grattugiata e 2 ½ c. di succo

1 c. olio d’oliva

2 pezzi datteri Medjool, a dadini

½ chili rosso, privato dei semi, tritato finemente

1 c. erba cipollina, tritata finemente

14 ostriche (per es. Marennes)



ECCO COME FARE

1. Vinaigrette: emulsionare scorza e succo di limetta con olio, datteri, chili ed erba cipollina.

2. Ostriche: mettere l’ostrica in un panno con la parte concava verso il basso e la cerniera delle valve verso di voi. Tenere ben salda l’ostrica e a ore 2, dove c’è il muscolo, inserire la punta del coltello. Con un leggero movimento ondulatorio far penetrare la lama. In questo modo le due valve si apriranno, sollevare il guscio superiore e recidere il muscolo, per non danneggiare ­l’ostrica. Aprire in questo modo le restanti ostriche.

Spruzzare la vinaigrette ai datteri sulle ostriche e gustare.

Consiglio: invece dei datteri usa le albicocche secche.

