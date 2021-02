È ancora capodanno

Qualche curiosità di una tradizione intrisa di simboli e salsa di soia.

Il «Capodanno cinese», meglio detto «Festa di Primavera», è uno dei momenti più goliardici della Terra del Dragone. La data d’inizio è stabilita in base al ciclo lunare, secondo un antico calendario che è rispolverato esclusivamente per le feste. Le celebrazioni durano una quindicina di giorni! Per l’occasione le case sono ripulite e addobbate con strisce di carta rossa, sinonimo di fortuna e gioia, con messaggi beneaguranti, si visitano i parenti e si scambiano regali. Il botto finale – è il caso di dirlo – è la spettacolare Festa delle Lanterne animata da fuochi d’artificio e, appunto, lanterne volanti. Come ogni tradizione popolare che si rispetti (questa pare avere almeno 2000 anni), le abbuffate sono d’obbligo. Per alcuni la cena clou è scandita da 12 portate, come i mesi dell’anno e gli animali dell’astrologia ­cinese; per altri ci vuole un grosso pesce intero, simbolo dell’unione famigliare, e per altri ancora i ­ravioli sono un «must», perché portano ricchezza. Ogni regione e ogni casa ha le sue priorità.



PS: se ti dovessi trovare a festeggiare con amici cinesi, preparati: il brindisi è sempre dietro l’angolo! Quando qualcuno esclama «gān bēi», tutti balzano in piedi e ci si risiede solo dopo aver svuotato il ­bicchiere.

Mai senza Conosciuta anche come shoyu, in Cina e nei paesi vicini è un condimento immancabile e sostituisce il sale.

Nasce dalla fermentazione di ­fagioli di soia bolliti, grano tostato e macinato, acqua e sale con l’aggiunta di lievito. Dopo la macerazione, che può durare mesi, il composto è filtrato e pastorizzato.

Le versioni «dolci» (mild) si usano per condire verdure e sushi, quelle più gustose con il curry, nelle marinature e nelle salse.

Piace perché è… umami! L’umami è il 5° gusto insieme a dolce, amaro, acido e salato. È dato dal glutammato, un amminoacido presente in molti alimenti. Ne sono ricchi il Parmigiano e i pomodori secchi.

La salsa di soia non è adatta ai ­celiaci. La salsa tamari, prodotta con lo stesso procedimento, è unicamente a base di semi di soia e quindi ideale per gli intolleranti al glutine.



Fooby

RAVIOLI CINESI



PER 20 pezzi CI VOGLIONO

250 g farina bianca

1 presa sale

1 ½ di dl acqua





200 g carne macinata (manzo)

1 pak choi (ca. 150 g), ­tagliato finemente

100 g funghi shii-take, tagliati finemente

1 gambo lemongrass, la parte interna­ tritata finemente

2 c.ni zenzero, grattugiato finemente

2 spicchi d’aglio, spremuti

1 ½ di c. salsa di soia

1 c. olio di sesamo

4 c. salsa di soia

1 spicchio d’aglio, spremuto

½ mazzetto coriandolo, tagliato finemente



ECCO COME FARE

Impasto: mescolare in una scodella la ­farina con il sale. Unire l’acqua e impastare fino ad ottenere un composto liscio e ­morbido, coprirlo e lasciar riposare per ca. 20 minuti. Ripieno: mescolare bene la carne con tutti gli ingredienti fino all’olio di sesamo incluso. Composizione: ricavare dall’impasto due rotoli di ca. 20 cm ciascuno. Tagliare ogni rotolo in 10 pezzetti delle stesse ­dimensioni. Stendere con il mattarello i pezzetti d’impasto fino a ricavare ron­delle di ca. 12 cm di Ø. Aiutarsi con un po’ di farina. Ravioli: distribuire un c. di ripieno al centro di ogni impasto. Bagnarlo con un goccio d’acqua, unire i bordi usando il pollice e l’indice e riporre nei cestelli di bambù preparati in precedenza. Cottura al vapore: mettere un cestello di bambù in una pentola capiente, riempire con acqua fino al fondo del cestello, portare ad ebollizione. Appoggiare sopra il secondo cestello, coprire e cuocere a fuoco medio per ca. 5 minuti. Invertire la posizione dei cestelli e finire la cottura al vapore per ca. 5 minuti. Salsa dip: mescolare la salsa di soia, con l’aglio e il coriandolo. Servire come dip per i ravioli al vapore.



Suggerimento: se i ravioli non vengono ­cotti subito, conservarli coperti su un ­piatto oliato in frigo.

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby