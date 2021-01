Un tocco esotico

...magari ananas o kiwi. Che poi non devono necessariamente venire da lontano.

Sapevi che in Svizzera crescono kiwi biologici? Ad Allaman, vicino a Losanna, sono coltivati a cielo aperto grazie al microclima che regna nella regione. In effetti, i kiwi sono ritenuti frutti tropicali a torto: ­originariamente provengono dalla Cina, ecco perché possono crescere anche in luoghi lontani dai tropici. E sono anche belli da vedere in giardino, perché crescendo formano una specie di liana rampicante.

Gli ananas invece sono frutti tropicali che provengono dal Sudamerica. Hanno bisogno di molta luce e umidità. Se te la senti di fare l’esperimento, dopo aver mangiato l’ananas puoi staccare la ­corona di foglie e metterla nell’acqua finché non avrà prodotto radici. A ­questo punto potrai piantarla e avrai già una bella pianta d’appartamento.

E se si sentirà particolarmente bene magari ti darà anche un frutto. Ma tieni basse le tue aspettative. Se dovesse comunque funzionare, non utilizzare l’ananas solo per pietanze dolci. Sta particolarmente bene in una salsa al curry, nei crostini salati o in un’insalata di ­spaghetti di riso.

Guida all’acquisto Ananas e kiwi non sono solo ­deliziosi, ma ricchi di sostanze nutritive come la vitamina C. E si possono utilizzare per preparare molte ricette: dai frullati ai cocktail invernali, senza dimenticare le tortine, che però daranno il meglio solo se i frutti saranno freschi. Ecco come trovarli: Kiwi

Se desideri mangiare il kiwi nell’arco di una settimana, quando lo acquisti devi assicurarti che il frutto ceda al tatto se eserciti un po’ di pressione, ma che non sia ancora morbido. Il frutto è protetto dalla buccia che dovrebbe essere intatta e non presentare macchie. Queste infatti sono il segno che il frutto ha subito un colpo che potrebbe aver danneggiato la sua polpa. Ananas

Un buon ananas ha un profumo gradevole. Per scoprire se si può già mangiare basta toccarlo lievemente con un dito. Se cede un po’, è maturo. Bada che non abbia un suono che dà l’idea del vuoto, ­perché significherebbe che è già troppo asciutto. Se l’odore è troppo forte, è già fermentato.



Tortine al kiwi

Per 10 pezzi ci vogliono

1 rotolo di pasta frolla spianata rotonda





2 avocado, a pezzetti

2 c. succo di limetta

70 g zucchero a velo

1½ dl panna intera, montata a neve

5 kiwi, dimezzati per lungo e tagliati a fette sottili

Per 10 stampini per tortine di ca. 8 cm di Ø l’uno, imburrati



ECCO COME FARE

Tortine: con una formina ricavare 6 dischetti di ca. 10 cm di Ø e sistemarli negli stampini imburrati. Sovrapporre i ritagli di pasta, stendere un’altra sfoglia, formare altri 4 dischetti e sistemarli ­negli stampini restanti. Coprire la pasta con la carta da forno e i legumi secchi per evitare che si gonfi. Cottura in bianco: cuocere per ca. 10 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 200 °C. Sfornare, togliere la carta da ­forno e i legumi secchi, quindi continuare la cottura per ca. 5 minuti. Sfornare e lasciar intiepidire, togliere le tortine dagli stampini e lasciarle raffreddare su una griglia. Crema di avocado: frullare l’avocado con il succo di limetta e lo zucchero a velo. Con una spatola di gomma incorporare ­delicatamente la panna montata. Distribuire la crema sul fondo delle tortine e disporvi sopra le fette di kiwi formando una spirale.

