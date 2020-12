Apéro ristretto

Quest’anno, calibriamo il numero di amici e sfoghiamoci sugli stuzzichini.

Che cosa hanno in comune Francia, Italia e Svizzera? L’aperitivo. Fa quasi strano pensare che questa usanza non sia diffusa anche nel resto del mondo. E poi c’è un ­periodo durante il quale gli apéro sono ancora più frequenti: dicembre. Per questo è normale essere un po’ tristi e preoccupati per il fatto che quest’anno dovremmo ­rinunciare a molti di questi appuntamenti goliardici.

L'aspetto positivo è che bevendo meno rischiamo anche meno gaffe, tipo raccontare cose sconvenienti al proprio capo o mettersi a ballare sul tavolo davanti a tutti. Ma gli stuzzichini e la compagnia mancano.

La regola per quest’anno è: appuntamenti in piccolo, solo con gli amici più stretti. Con un pizzico di creatività, moltissime ricette classiche possono essere adattate al periodo natalizio. Basta disporre le tartine a forma di abete o usare solo ingredienti verdi e rossi. Una bella decorazione, un po’ di ambiente festivo e sarà tutto - quasi - come gli altri anni. Salvo che bisognerà ricordarsi di arieggiare regolarmente e mantenere il distanziamento sociale.

Poi, l’anno prossimo speriamo di poter tornare agli aperitivi di sempre, con abbracci e tutto quanto. E chissà, magari avrai imparato ad apprezzare gli incontri tra pochi intimi e non vorrai neanche più fare le cose così in grande.



Spiedini di Natale

per 12 pezzi ci vogliono

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare spianata (ca. 25 × 42 cm)

2 c. tapenade rossa

1 c. prezzemolo a foglie lisce, tritato finemente

12 fette pancetta piana, tagliate a metà per il lungo





12 spiedini di legno



Ecco come fare

Strisce di pasta sfoglia: srotolare la pasta, distribuirvi sopra la tapenade e il prezzemolo, quindi tagliare la pasta sulla lunghezza in 12 strisce delle medesime dimensioni. Disporvi sopra 2 fette di pancetta. Formare: infilzare le strisce di pasta a fisarmonica sugli spiedini, in modo che in cima formino una punta. Disporre gli spiedini su una placca rivestita con carta da forno. In forno: cuocere per ca. 13 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 220 °C.

Suggerimento: invece della tapenade di pomodori utilizzare la ­tapenade di olive.

