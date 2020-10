Proteine 2.0

...che non ti piace il tofu? Allora abbiamo brutte notizie per te…

Oggi le alternative alla carne sono sempre più numerose. E sempre più gustose. Si sa che una preziosa fonte di proteine per i vegetariani sono le leguminose. La soia, per esempio, con cui si può fare ben altro che soltanto il classico tofu. Macinata e sgrassata si trasforma in sminuzzato vegetale, fermentata diventa tempeh. E non finisce qui. Nuovi processi consentono di utilizzare le leguminose in modo ancor più versatile. Ad esempio, l’amato surrogato del pollo Planted Chicken o la carne vegana del Green Mountain Burger a base di proteine di piselli.

Potrà sembrare strano sostituire la carne con un frutto, ma il jackfruit (o giaca in italiano) è un’alternativa tropicale alla carne e sa di porchetta. Anche i cereali possono rimpiazzare benissimo parte delle proteine animali. Dal glutine del frumento si ricava il seitan, un alimento di lunga tradizione in Giappone. E da quando in Turchia è stata vietata la vendita di carne cruda come street food, si è scoperto che il bulgur è un’ottima alternativa alla macinata.

Pratici sostituti

Grazie a queste alternative, vegetariani, vegani o flexitariani non devono rinunciare ai piatti più ­popolari. Burger

Un succulento hamburger vegi? Facile, grazie ad esempio allo svizzero Green Mountain Burger a base di proteine di piselli. Cotoletta impanata

La panatura croccante è degna di una «Schnitzel». La linea Délicorn offre oltre 30 prodotti vegetariani da grigliare, rosolare o cuocere in forno. Tartar

Chi pensa che la tartare possa ­essere solo di manzo, si sbaglia di grosso! L’alternativa di Yolo non usa carne, bensì fagioli.



PLANTED CHICKEN TACOS CON SALSA DI MAIS E CETRIOLO

PER 4 persone CI VOGLIONO

1 c. olio

3 spicchi d’aglio, dimezzatI

1 c. paprica dolce

1 c.no origano essiccato

½ c.no carvi

1 presa chiodi di garofano in polvere

½ c. Harissa

¾ di dl succo di ananas

2 c. aceto di vino bianco

½ c.no sale

400 g planted chicken

2 pezzi pannocchie di mais cotte, i chicchi separati dalla­ pannocchia

½ cetriolo olandese, privato dei semi, a dadini

1 mazzetto coriandolo, tagliato finemente

1 limetta, solo il succo

¼ di c.no sale

un po’ di olio

8 mini-tortilla

150 g yogurt al latte di cocco

4 pimientos de padrón, privati dei semi, ad anelli

1 cipolla rossa, ad anelli

1 mazzetto coriandolo, le foglie spezzettate

2 limette, a spicchi

ECCO COME FARE

Marinata: in una pentola scaldare l’olio. Aggiungere l’aglio e tutti gli ingredienti fino all’Harissa inclusa e cuocere brevemente. Togliere la pentola dal fuoco, unire il succo di ananas e l’aceto, quindi frullare. Mescolare il planted chicken con la marinata, ­coprire e lasciar insaporire in frigo per ­almeno 3 ore o per tutta la notte. Salsa di mais e cetriolo: mescolare il mais con il cetriolo, il coriandolo, il succo di limetta e il sale, coprire e mettere da ­parte Tacos: in una padella antiaderente scaldare l’olio e rosolarvi il planted chicken

per ca. 1 min. mescolando continuamente, quindi togliere dal fuoco. Scaldare le tortilla secondo le indicazioni della confezione e farcirle con yogurt, planted chicken, salsa, pimientos, cipolla e coriandolo. Servire con la limetta.

Suggerimento: ricetta rapida per cipolle sottaceto: mescolare 1 dl d’acqua, ½ dl di aceto di mele o di vino bianco, 2 c. di ­zucchero e ½ c.no di sale. Aggiungere una cipolla rossa tagliata a strisce, coprire e far riposare per almeno 1 ora.

