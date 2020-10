A proposito di avanzi

... e con i resti e un po’ di fantasia puoi preparare inaspettate leccornie.

Tutto comincia da una buona gestione degli acquisti. Non comprare d’impulso. Guarda bene che cosa manca in casa e che cosa no. E ricordati di usare gli alimenti che hai, così non finiscono nei rifiuti.

Se poi ti capitasse comunque di oltrepassare la data di un prodotto, non buttarlo via ­subito! Sugli alimenti refrigerati e che possono facilmente andare a male, come il pollame, è indicata una data di scadenza che va effettivamente rispettata. Sugli alimenti meno deperibili, come la pasta per esempio, è invece riportato un termine minimo di conservazione. Una volta sorpassata questa data non significa che il prodotto non può più essere consumato: se l’aspetto, l’odore e il sapore sono buoni, puoi mangiarlo senza problemi.

Giocare d’anticipo Anche quando si cucina è bene fare attenzione a come si dosano gli ingredienti. Cerca di preparare ­porzioni piccole, salvo se l’idea è di cucinare di più per averne già per i giorni seguenti. Hai esagerato con la dose? I cibi cotti si conservano per alcuni giorni se refrigerati e imballati in modo da proteggerli dall’aria. Li potrai usare per preparare altri piatti o portarteli appresso per ­mangiarli fuori casa. Il poco basta, il troppo guasta Quando ti servi, non dare troppo retta ai brontolii dello stomaco, che spesso si lamenta più del necessario. È meglio servire una piccola porzione e poi, se hai an cora fame, riprenderne, che esagerare e poi lasciare il cibo di troppo nel piatto

Fooby

Sformato di gipfeli e bacche

PER 8 persone CI VOGLIONO

2 ½ dl panna intera

2 uova fresche

3 c. zucchero greggio

1 limetta bio, solo la scorza grattugiata

1 c.no pasta di vaniglia

¼ c.no sale





250 g bacche miste surgelate

6 gipfeli, tagliati in tre

1 c. zucchero greggio

Per una pirofila da ca. 2 litri, imburrata



ECCO COME FARE

Salsa: mescolare la panna e tutti gli ingredienti fino al sale compreso. Sformato: sistemare le bacche nella pirofila imburrata, distribuirvi i gipfeli premendoli e cospargere con la salsa. Spolverizzare con lo zucchero, coprire e far riposare per ca. 1 ora. In forno: cuocere per ca. 15 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 200 °C. Togliere, lasciar riposare per ca. 5 min. e servire caldo.

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby