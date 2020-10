Non hai ancora mai assaggiato le patate dolci? Allora è davvero giunto il momento di farlo.

A parte il nome e il fatto che vengano spesso servite fritte per accompagnare gli hamburger, le patate e le patate dolci non hanno molto in comune. La patata dolce, considerata un super food per la grande quantità di sostanze nutritive che contiene, può essere impiegata dalla zuppa al dessert. Il sapore dolciastro è dovuto alla ricchezza di amido e alla maturazione. Dopo la raccolta, i tuberi arancioni vengono posti in un locale caldo e con un'elevata umidità e, grazie a questo processo, l’amido si trasforma in zucchero e la buccia si indurisce. Al momento dell’estrazione dalla terra, la radice è ancora molto morbida: basta un graffio con l'unghia per danneggiare la sua pelle sottile.



A proposito di delicatezza, la batata non regge il freddo. Perciò è più comune nei paesi tropicali e subtropicali, ma in realtà è coltivata anche in diverse regioni d’Italia e oggi la produzione si è persino estesa alla Svizzera, cosa resa possibile dalle calde estati degli ultimi anni.





Come cucinarla

La patata dolce si presta a una moltitudine di ricette. Ecco alcune delle nostre preferite: Fritta

Certo, qualsiasi cosa è buona quando è fritta, ma in questo caso è ancora più vero. Un’ottima alternativa alle solite «pommes frites». Baked potato

Hai mai provato le patate farcite all’americana? Con quelle dolci il risultato è ancora più goloso



Patate dolci al forno

PER 4 persone ci vogliono

1 kg patate dolci (ca. 8 pezzi)

1 c. olio d’oliva

1 c.no fleur de sel

2 c. farina bianca

¼ c.no paprica

½ c.no sale

300 g cipolle, ad anelli sottili

4 c. burro per arrostire

200 g crème fraîche

1 mazzetto erba cipollina, tagliata finemente

¼ c.no sale

un po’ di pepe

un po’ di paprica



ECCO COME FARE

1. Patate dolci: bucherellare ogni patata 3 volte con una forchetta, spennellare con olio, salare e disporre su una placca rivestita con carta da forno.

2. In forno: cuocere per ca. 45 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 220 °C.

3. Cipolle arrostite: mescolare la farina con la paprica e il sale e passarvi gli anelli di cipolla un po’ alla volta. In una padella scaldare il burro per arrostire. Friggere in due volte gli anelli di cipolla per ca. 10 minuti. Toglierli e lasciarli asciugare sulla carta da cucina.

4. Salsa: emulsionare la crème fraîche con l’erba cipollina e condire. Sfornare le patate, inciderle nella parte centrale, aprirle leggermente e farcirle con la crème fraîche. Guarnire con gli anelli di cipolla e spolverizzare con la paprica.

