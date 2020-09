Ad ogni alimento la giusta collocazione

Cominciamo da pesci e crostacei. Sono molto sensibili e ­dovrebbero stare nella zona più fredda del frigo. Se sono freschi è meglio ­consumarli il giorno dell’acquisto, le specialità affumicate si ­conservano per uno o due giorni. Anche la carne trova posto nello scomparto più fresco. Il pollame crudo vi può rimanere uno o due giorni; se è cotto resiste fino a tre giorni.

Indipendentemente da come le trovi al supermercato, a casa le uova vanno messe in frigorifero. Lo stesso vale per tutte le preparazioni che contengono uova crude, tipo il tiramisù, e devono essere mangiate ­entro 24 ore. Il latte può essere messo nel ripiano inferiore della porta del frigo. Gli altri latticini vanno collocati sul secondo scaffale dall’alto, come da ­disegno a lato. Se sono confezionati, si fa riferimento alla data di scadenza; se sono aperti, vanno consumati entro 1-3 giorni. Il formaggio va posto in un contenitore in modo che non secchi e non diffonda il suo aroma a tutti i ripiani. E lascia la crosta, perché protegge dalla muffa.

Se la muffa ­appare sul ­formaggio a pasta dura, non c'è motivo di buttare via tutto il pezzo, ma taglia via con generosità il lato ammuffito. Infine, il nome «cassetto per le verdure» non rende giustizia a quella frutta che ama essere riposta in frigo, ad ­esempio i frutti di bosco. Allo stesso tempo, alcuni ortaggi preferiscono stare a ­temperatura ambiente. Melanzane, pomodori, zucchine e fagiolini, infatti, non andrebbero messi in frigorifero.



Fooby

Tiramisù di prugne e cantuccini

Per 4 persone ci vogliono

400 g prugne surgelate, scongelate

2 c. zucchero

1 c. acqua

1 c.no pasta di vaniglia

200 g biscotti (p. es. cantuccini)

200 g formaggio fresco alla doppia panna (p. es. Philadelphia)

250 g quark semigrasso

2 c. zucchero

1 dl panna intera, montata

un po’ di cacao in polvere

Per 1 stampo di ca. 2 litri

Ecco come fare

Prugne sciroppate: portare a bollore le prugne con lo zucchero, l’acqua e la vaniglia, coprire e cuocerle per ca. 6 minuti. Togliere le prugne e far evaporare il succo per ca. 1 minuto. Unire nuovamente le prugne e mescolare. Tiramisù: tritare grossolanamente i biscotti e distri­buirli nello stampo. Distribuire sopra la composta di ­prugne. Amalgamare bene il formaggio fresco con il quark e lo ­zucchero e incorporare la panna montata. Distribuire la crema sulle prugne, coprire e mettere in frigorifero per ca. 2 ore. Spolverizzare il tiramisù con cacao in polvere.

Suggerimento: al posto della prugne utilizzare le ciliegie o le albicocche.

Preparazione: preparare il tiramisù ca. 1 giornata prima e conservarlo coperto in frigorifero.

Poco prima di servirlo, ­spolverizzare con cioccolato in ­pol­vere.

Questa e altre ricette su fooby.ch



Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby