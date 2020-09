Cucinare è il nuovo modo di viaggiare

Con le parole «cucina povera» c’è chi immagina le uova sbattute con lo zucchero, la polenta rosolata, la torta di pane. Piatti semplici che hanno la dolcezza dell’infanzia e la famigliarità del salotto dove si è cresciuti. Poi c’è anche chi coglie l’occasione per volare con la fantasia in quei paesi che al momento sembrano ancora più lontani del solito. In ogni angolo del pianeta si trovano gustosi piatti «low cost», adatti ad ogni tasca e facili da replicare. Gli asiatici, ad esempio, sono dei consumatori seriali di ramen istantanei. È il loro fast food casalingo preferito. Alcuni amici sudcoreani lo ritenevano il pasto perfetto dopo una notte di bagordi. Dalla millenaria cucina indiana giungono spunti più salutari, come il dahl di lenticchie. Nell’Africa orientale, in Tanzania e Kenya, il cuore del pasto classico è rappresentato da uguali, una polenta bianca di mais da mangiare con le mani. Accompagna perfettamente stufati di carne o di pesce - che definirei «più salsa che sostanza» – nei quali intinge polpette di uguali create sul momento schiacciandone una manciata nel palmo. Dulcis in fundo, in Sudamerica non c’è sagra popolare senza churros, bastoncini di pasta fritta cosparsi di zucchero e cannella, crema al cioccolato o dulce de leche (crema a base di latte caramellato). Per prepararli occorre una certa dimestichezza con la tasca da pasticcere, ma il risultato vale lo sforzo. Preparare una specialità esotica è un’immersione in un’altra cultura, condita con un breve aneddoto, avrà un sapore ancora più delizioso.

FALAFEL

Le croccanti polpettine di ceci sono di moda nei menu vegetariani di tutt’Europa. Le loro radici sono però antichissime e affondano nel Nord Africa. In Egitto si consumano ad ogni ora, perciò si possono acquistare anche nelle sale da tè e nei caffè.

TORTILLA DE PATATAS

Non chiamarla frittata, anche se – non ce ne vogliano gli amici spagnoli – un pochino ci assomiglia. La tortilla de patatas è una costante degli appuntamenti tra studenti, perché facile da preparare e dal costo contenuto. Se la volete simile all’originale abbondate con l’olio d’oliva e fatela mooolto alta.

PANZANELLA

I toscani sono artisti, perfino nel riciclare il pane raffermo, che trasformano in panzanella. Il suggerimento di un ex-coinquilino italiano: ammorbidire il pane secco con aceto, olio d’oliva e cubetti di pomodori ben maturi. Insaporire con basilico, cipolla rossa di Tropea e tonno in scatola. Non proprio classica, ma squisita.



Fooby

Wrap Orientale



Per 4 persone ci vogliono

olio per arrostire

2 peperoni rossi, a strisce

1 cipolla rossa, a striscioline sottili

1 spicchio d’aglio, spremuto

½ mazzetto di menta piperita, tagliata finemente

½ c.no di sale

un po’ di pepe

240 g di cevapcici

250 g di hummus

4 tortilla di farina bianca

4 c. di mix di frutta secca e noci, tritate grossolanamente

½ cetriolo, a bastoncini

½ mazzetto di ravanelli, a fette

2 rametti di menta piperita, le foglie sminuzzate

Ecco come fare

Ripieno: in una padella scaldare l’olio. Rosolarvi i peperoni, la cipolla e l’aglio per ca. 10 minuti. Aggiungere la menta e condire. Togliere i peperoni dalla padella e metterli da parte. Nella stessa padella scaldare un filo d’olio. Arrostirvi i cevapcici per ca. 8 min. su tutti i lati. Wrap: spalmare l’hummus sulle tortilla e cospargere con le noci miste. Distribuirvi sopra i peperoni, i cevapcici, il cetriolo, i ravanelli e la menta. Ripiegare le tortilla e arrotolarle.

