Gossip in barattolo

Marmellata, il suo nome è tanto zuccherino quanto colmo di ­racconti. La star delle colazioni dolci e delle crostate ha un passato avventuroso e, in una delle versioni più gossip, si intreccia con la ­Corona inglese. Si narra, infatti, che Caterina d’Aragona, regina d’Inghilterra dal 1509 al 1533, abbia inventato marmellata d’arance. Pare che la prima moglie di Enrico VIII (colui che scatenò un putiferio nella Chiesa cattolica romana perché lasciò Caterina e si risposò con una certa Anna Bolena) soffrisse di nostalgia per la sua terra – o ­magari di solitudine, visto l’attitudine del marito. Ad ogni modo, la regina era ­originaria di un paesino vicino a Madrid e portò alla corte inglese un po’ del sole e del calore della sua amata Spagna, tanto ricca di agrumi profumati, grazie alla marmellata.



Vero oppure no, secondo il vocabolario moderno la parola «marmellata» è riservata alle conserve di zucchero e agrumi, mentre quelle a base di ­fragole, fichi, ecc. prendono il nome di confetture. A discolpa di coloro che ­chiamano marmellata qualsiasi vasetto di frutta cotta c’è l’etimologia. Secondo gli ­storici la parola discende da «marmelada»: in portoghese è la gelatina di «marmelo», mela cotogna… Un frutto per nulla imparentato con limoni e mandarini. Chi ha ragione, scagli il primo barattolo.



Confettura di fragole, ­lamponi e salvia

Per 4 bicchieri ci vogliono

500 g di fragole, a pezzi

500 g di lamponi

400 g di zucchero gelificante (Coop)

1 imetta, sciacquata sotto l’acqua calda e asciugata, la scorza grattugiata e 2 c. di succo

3 c. di salvia, tagliata finemente

Per 4 bicchieri da ca. 2 dl e ½ l’uno



Ecco come fare

In una pentola capiente mescolare le fragole, i lamponi, lo zucchero, il succo e la scorza di ­limetta e la salvia, portare a ebollizione e far cuocere a fuoco vivo per ca. 4 min. mescolando. Frullare e portare nuovamente a bollore. ­Versare la confettura ancora bollente nei ­vasetti puliti e preriscaldati fin quasi al bordo e ­chiuderli immediatamente.

Capovolgere ­brevemente i vasetti e lasciarli raffreddare su una superficie isolante.

Conservabilità: conservare al buio e al fresco per ca. 6 mesi. Una volta aperta, conservare in frigo e consumarla rapidamente.

