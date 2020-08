Il lato più seducente del melone

Quale variante scegliere? Meglio il dolce Charentais dalla polpa arancione, il melone Galia dall’interno verde brillante, oppure la rinfrescante anguria? Quest’ultima, inoltre, è perfetta da grigliare, perché il calore causa la perdita del liquido e rende ancora più pronunciato il suo sapore, conferendole una nota di gusto in più. Ma naturalmente, l’anguria è deliziosa anche cruda, ad esempio a pezzettini in un’insalata con la feta oppure in un gazpacho a sostituzione dei cetrioli, in quanto si sposa alla perfezione con i pomodori e i peperoni. Un consiglio per le giornate davvero bollenti è la granita a base di anguria.

È sufficiente mettere in freezer la polpa frullata e poi, una volta tolta, infilzarla con una forchetta per un paio di volte. Aggiungendo un pizzico di zucchero, un goccio di succo di limone e della menta fresca, la granita risulterà ancora più raffinata. I meloni Charentais e Galia si abbinano splendidamente al prosciutto di Parma, al Serrano o a quello affumicato, ma sono ideali anche con la mozzarella di bufala. Molti intenditori, addirittura, preferiscono questa combinazione alla classica caprese con pomodori, mozzarella e basilico. Se hai un debole per le zuppe fredde, dovresti assolutamente provare una coppetta di Charentais oppure di melone retato, che ha un gusto molto simile. A seconda delle preferenze, puoi aromatizzarla con uno spumante secco o con un Porto. Oppure che ne diresti di un condimento per insalata a base di melone? Basta tagliare a pezzetti molto piccoli il melone e dei peperoni, cospargerli con olio d’oliva e aceto balsamico bianco, aggiungere del basilico sminuzzato, sale e pepe, e potrai servire il tutto insieme all’insalata iceberg o alla lattuga. Se non disdegni il piccante, sicuramente anche i peperoncini tritati fanno al caso tuo.

Tutte le varianti di melone sono perfette come base per una bella insalata variopinta, che farà un figurone se rimuoverai delle palline di polpa e vi introdurrai l’insalata pronta, servendola ancora sulla buccia! E ovviamente il gelato al melone, come quello con lo sciroppo di fiori di sambuco che potrai trovare nella ricetta, sembra fatto apposta per l’estate.



