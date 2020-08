Preziosa (e buona) energia per le tue escursioni

Un amato gioco con cui si deliziano i bimbi di lingua tedesca recita «Preparo il mio zaino e ci metto dentro...». Perché non applicare il tutto anche alle escursioni? Infatti, solamente con le provviste giuste avrai sufficiente energia per raggiungere tutte le cime che intendi conquistare. Le provviste per una bella camminata devono essere nutrienti e naturalmente gustose, ma non pesanti. Un panino integrale con carne oppure quark alle erbe aromatiche è quindi un’opzione migliore rispetto a una baguette con la maionese. Il pane integrale contiene infatti carboidrati complessi che rilasciano energia per un periodo prolungato. Ma anche le noci sono una fonte d’energia invidiabile! Prova il sandwich alla segale con noci triturate e pancetta, proprio come da ricetta.

Ma non sbaglierai affatto se sceglierai di portare con te il cous cous, che è semplicemente delizioso. Puoi arricchirlo, ad esempio, con pezzetti di pomodori o cetrioli, menta fresca e un condimento a base di succo di limone e olio di oliva. Da non dimenticare mai: aggiungi sempre liquido a sufficienza nel cous cous. Solo così infatti otterrai un gusto perfetto. Per trasportare la tua insalata di cous cous senza brutte sorprese, ti occorre un vasetto da confettura, richiudibile in modo pratico e soprattutto sicuro. Allo stesso modo, puoi portare con te anche salse per insalate o dip per le fette di verdura, come ad esempio carote, cavolo rapa, zucchine, rafano o finocchio. Oltre alle classiche salsicce e cervelat, che puoi gustarti ovviamente arrostite a fuoco lento, puoi portare con te per le tue escursioni anche patate, pannocchie di mais e verdure, tutto precotto a casa e avvolto in carta alluminio. In questo modo sarà sufficiente farle arrostire alla brace solo qualche minuto per ottenere un pasto caldo, nutriente e soprattutto squisito.

E se vuoi un dessert, ti consigliamo le banane, che forniscono energia e sono buone sia crude che riscaldate alla brace con una barretta di cioccolato come ripieno. Non dimenticare inoltre di bere a volontà durante la passeggiata, specialmente se sudi molto. Il sudore, infatti, fa incrementare il tuo fabbisogno idrico di circa mezzo litro per ogni ora di movimento.



Fooby

Ricetta: Sandwich di segale

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby