Un’autodidatta alla conquista del mondo della haute cuisine

Ana Roš voleva fare carriera nel mondo diplomatico e non ha mai portato a termine una formazione per diventare chef. Tuttavia, oggi la slovena è tra gli chef più famosi al mondo. Il suo marchio di fabbrica: l’unione artistica tra ingredienti d’avanguardia e prodotti regionali. “Con i miei piatti vorrei rappresentare la stagione, la regione, il mio carattere, i miei viaggi ma anche la mia femminilità”, spiega la 47enne che nel 2017 è stata nominata migliore chef dalla giuria del World’s 50 Best. L’anno del successo è stato tuttavia il 2016 quando Netflix ha presentato Ana Roš nella serie televisiva “Chef’s Table” e il traffico sul sito web del ristorante di Roš “Hiša Franko” è aumentato di cinquanta volte. Uno dei suoi ingredienti preferiti è la trota marmorata (un tipo di trota particolarmente grosso e gustoso) che si trova nei fiumi della regione settentrionale dell’Adriatico. Roš la serve ad esempio cruda con polline di finocchio, yogurt e mela oppure con piselli, ribes neri e fegato di pesce fermentato.



Un altro tratto tipico di questa chef è che crea sempre spontaneamente i suoi piatti come quella volta che un amico appassionato di funghi le ha portato alcune profumatissime trombette dei morti e lei le ha servite in un brodo di croste di formaggio e cipolle rosse accompagnato da cipolle caramellate. “La cucina non è per gli stupidi, bisogna essere aperti a tutto e non smettere mai di imparare”, Roš si appella alla fantasia e alla voglia di imparare di tutti i suoi colleghi chef. Il Comune di Kobarid, in cui si trova il ristorante di Roš, si trova nella regione alpina ma non lontano dall’Adriatico. La chef può quindi preparare non solo pesci d’acqua dolce ma anche specie marine. Roš non rinuncia tuttavia a legare i suoi piatti alla montagna cucinando ad esempio la spigola con spinaci e cedro. Formaggio e carne, prodotti tipici della regione, hanno inoltre un posto importante nella sua cucina.



