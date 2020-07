Erbe aromatiche per ogni occasione

Le erbe aromatiche fresche danno un tocco speciale a tutti i piatti saporiti e sono apprezzate nella cucina asiatica e sudamericana tanto quanto in quella europea. Mentre gli argentini vanni matti per il chimichurri (un mix di olio, aceto, peperoncino, cipolla, aglio ed erbe come origano, timo o prezzemolo), i tedeschi preferiscono la salsa verde di Francoforte. Oltre alle diverse erbe aromatiche come erba cipollina, cerfoglio, romice e prezzemolo, questa salsa è composta da yogurt, panna acida, senape e uovo sodo.



Questa delizia cremosa si sposa perfettamente con i piatti di pesce ma anche con le patate. Un contorno tanto saporito quanto decorativo per i piatti a base di pesce, carne o verdura sono gli oli alle erbe di colore verde brillante a base, ad esempio, di profumatissimo basilico. Per prepararlo, basta mettere in una pentola basilico fresco e olio d’oliva e scaldare a fuoco lento (ca. 60°C) per circa mezz‘ora. Una volta che l’olio si è raffreddato, versatelo insieme al basilico in un contenitore di vetro lavato con acqua calda e lasciatelo riposare per una settimana.



L’aroma diventerà più intenso aumentando la quantità di erbe aromatiche utilizzate. L’olio al basilico è perfetto da servire con pomodoro e mozzarella ma anche da utilizzare come base per preparare salse per l’insalata insieme ad altre erbe aromatiche fresche. Per l’olio al rosmarino basta mettere i rametti nel forno ventilato a 80°C per un’ora e poi lasciarli riposare nell’olio per due settimane. Anche il famoso café de Paris, servito con entrecôte e patate fritte croccanti, è in realtà una salsa alle erbe aromatiche a base di burro. Lavorando le erbe aromatiche fresche con burro e aglio o peperoncino in un mixer è possibile creare in un batter d’occhio le proprie varianti speciali di burro alle erbe per arricchire le serate grill con la famiglia o gli amici.



Ricetta: Salsa allo yogurt e alle erbe aromatiche

