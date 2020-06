Nuova vita per varietà antiche

Sicuramente avete già visto nei negozi frutta e verdura dall’aspetto decisamente inusuale: cavolo rapa Blaro di un viola acceso (cfr. prodotto consigliato), patate del tipo Blu di San Gallo o barbabietole di Chioggia ad anelli rossi e bianchi. Tutti questi prodotti rappresentano la grande biodiversità del nostro Paese e sono sulla lista di Pro Specie Rara, la fondazione svizzera per la diversità socioculturale e genetica dei vegetali e degli animali. I prodotti con il marchio Pro Specie Rara non sono solo particolari all’esterno ma nascondono anche sapori sorprendenti. Uno dei migliori esempi è l’enorme varietà di mele da tavola grazie alla cui documentazione, avviata nel 1999 in preparazione a Expo.02, è iniziata la collaborazione tra Pro Specie Rara e Coop .



Nel frattempo, circa cento specie particolari di frutta e verdura hanno trovato posto sugli scaffali di Coop a cui si aggiungono i prodotti ottenuti grazie all’allevamento di due antiche specie di animali da reddito. “Siamo convinti che una maggiore varietà di prodotti nel piatto porti ad un miglioramento della biodiversità in agricoltura e i vantaggi di una tale varietà non saranno solo per noi ma anche per le generazioni future”, scrive Pro Specie Rara.



La fondazione si impegna attualmente a garantire la sopravvivenza di 1911 varietà di frutta, 537 varietà di bacche, 244 specie di legumi e 182 specie di pomodori. Al castello di Wildegg, la fondazione cura un giardino di esibizione e coltivazione delle specie rare e ai piedi della collina del castello gestisce inoltre una piantagione di sementi. Sul sito web della fondazione, gli interessati possono scoprire quali antiche varietà sono disponibili nel nostro Paese grazie a un pratico motore di ricerca. I sostenitori di Pro Specie Rara (a partire da 70 CHF all‘anno) ottengono indirizzi dettagliati di aziende agricole che offrono questi prodotti nonché, se disponibili, sementi gratuite.



