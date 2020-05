Sapore amaro, fascino intramontabile

Cosa c’è di meglio che inaugurare una serata libera con una birra gelata? Nulla, se non forse una bevanda più particolare. I rinfrescanti cocktail di birra (cfr. ricetta), detti anche beertail, sono il trend del momento. Al contrario di molti altri cocktail, non hanno un tasso alcolico così elevato ed è quindi possibile gustarne anche due… o tre.

La birra è naturalmente molto più di una semplice bevanda e ha un posto importante sia nella preparazione di piatti salati che nella creazione di dolci. L’esempio migliore? La classica pastella alla birra perfetta per ricoprire filetti di pesce, anelli di mela, fiori di zucca e fiori di sambuco. Il suo sapore inconfondibile è dato dalle note amarognole. In Gran Bretagna il fish & chips, filetti di pesce fritti in pastella di birra serviti con patate fritte e conditi con aceto di malto, è considerato un piatto nazionale. Il miglior pesce fritto in pastella della Svizzera viene probabilmente servito da Cäsar Meyer nella „Gasthof zur Sonne“ di Stäfa sul lago di Zurigo. La pastella è così sottile che è ancora possibile vedere la struttura della pelle del pesce persico.

I piatti saporiti con pastella di birra sono perfetti se abbinati a mayonnaise e salsa tartara mentre l’accostamento perfetto per quelli dolci è la salsa alla vaniglia. La birra è inoltre l’ingrediente perfetto per gli stufati. In questo caso, è preferibile utilizzare birre scure e corpose. In Belgio, conosciuto tanto per la birra quanto per il cioccolato, esiste un piatto che combina questi due ingredienti apparentemente inconciliabili per creare una salsa deliziosa che viene utilizzata ad esempio nello stufato di Willebroek, un gustosissimo piatto con carne di manzo. Visto che birra e wurstel sono la coppia perfetta, anche la classica salsa alle cipolle, servita con wurstel di vitello e maiale, può essere insaporita con birra scura. In questo modo acquisisce ulteriore profondità e raffinatezza. Se pianificate una serata grill con tutta la famiglia, potete marinare la carne per un paio d’ore in una marinatura a base di birra. La birra non dà solo un aroma meraviglioso alla carne ma, grazie all’anidride carbonica contenuta, la rende anche più tenera. E ancora: provate a sostituire l’acqua con la birra nell’impasto per il pane utilizzando magari una birra ambrata. Otterrete un pane particolarmente aromatico.



Fooby

Ricetta: Cocktail di birra

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby