Felicità dorata in padella

Dorati e croccanti fuori, morbidi e cremosi dentro: ecco come appaiono i rösti perfetti. Non richiedono nemmeno molto lavoro ma solo un minimo di pianificazione. Gli esperti di rösti garantiscono che questo piatto nazionale svizzero è migliore se preparato con patate cotte il giorno prima. Quando grattugiate le patate, dopo averle sbucciate con cura, dovreste eseguire un movimento lento e regolare nonché applicare sempre la giusta pressione in modo che le strisce di patata restino più lunghe e presentino una struttura migliore.



Visto che dovrete poi girarli a metà cottura, per la preparazione è meglio utilizzare una padella piccola: facilita moltissimo il movimento per girarli facendoli saltare. Dovete solo imprimere alla padella un movimento deciso verso l‘alto, il resto va da sé. Prima di mettere i rösti in padella a fuoco medio, scaldate una quantità sufficiente di burro per arrostire. Schiacciate quindi ben bene le scaglie di patata nella padella per renderle compatte. In questo modo, i rösti non si sfalderanno. Non appena si forma una crosta sottile, mettete un pezzetto di burro sul bordo della padella in modo che scivoli sotto i rösti e smuovete un po‘ la padella per spalmarlo bene. Questo renderà la crosta più croccante. Per quanto riguarda le porzioni di burro, potete tranquillamente abbondare.



In fin dei conti, non mangiate rösti tutti i giorni. Un altro piccolo consiglio: compattate i bordi dei rösti con una spatola così ci saranno ancora meno possibilità che si sfaldino. Potete dare un tocco particolare ai vostri rösti aggiungendo rosmarino o timo alle patate prima di arrostirle. Se dovete tenere in caldo i rösti mentre aspettate i vostri ospiti, metteteli semplicemente nel forno preriscaldato a 60°C e utilizzate un mestolo per lasciare uno spiraglio nella porta del forno. Resteranno perfettamente croccanti.



Ricetta: Muffin di Rösti

