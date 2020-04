Gusto tutto vegetale per tutta la famiglia

Doversene stare a casa significa anche avere molto più tempo per provare a cucinare qualcosa di nuovo come ad esempio un buon brunch vegano per tutta la famiglia. La prima sfida: la treccia. Visto che non si possono utilizzare né latte né burro nelle ricette vegane, occorrono due furbe alternative: latte d’avena e margarina. Per spennellarla prima della cottura non utilizzeremo panna e tuorlo d’uovo ma un misto di latte d’avena, olio d’oliva e curcuma. Questa spezia giallo lucente, ottenuta da una radice, proviene dalla cucina indiana ma permette di portare un tocco di colore anche nel classico brunch domenicale svizzero.

Poi serve qualcosa di buono da spalmare e in questo campo la cucina vegana offre una varietà infinita di possibilità. Cosa ne direste ad esempio di un burro alle mandorle aromatizzato preparato arrostendo le mandorle nel forno e passandole poi nel mixer? La cannella in questo caso è la spezia perfetta. Le mandorle contengono un’alta percentuale di grassi e tritandole si ottiene un composto molto cremoso. Frenano inoltre l’appetito e la voglia di troppi carboidrati grazie agli acidi grassi polinsaturi. Le mandorle sono anche perfette per preparare formaggi vegani. Il principio è semplice: tritare le mandorle e mescolarle con acqua, succo di limone, olio d‘oliva, lievito madre e altri ingredienti come pomodori secchi, erbe aromatiche e aglio fino a ottenere una massa omogenea. Avvolgetela in un panno e lasciatela riposare per una notte in una ciotola riposta in frigorifero. Per ottenere una crosta del tutto simile a quella del formaggio, basta una mezz’ora in forno.

Il formaggio vegano è perfetto con noci, mele, pere, fichi e uva, proprio come qualsiasi altro formaggio. E per finire, alla preparazione della granola possono partecipare anche i bambini. Mischiate nocciole tritate, albicocche secche, fiocchi di cocco, fiocchi d‘avena, semi di girasole e mandorle con marmellata di albicocche e olio di girasole, piazzate il composto su una teglia da forno e cuocete in forno fino a che diventa croccante. Nella banca dati di ricette sul sito web di FOOBY potete trovare tantissime altre fantastiche idee per il vostro brunch vegano. Il pratico filtro rende la ricerca un gioco da ragazzi.



Ricetta: Panino alla soda

