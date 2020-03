Festeggiamo insieme: little FOOBY è arrivato!

Oltre a ricette ed ispirazioni, su little Fooby trovate anche tantissime informazioni importanti e interessanti su come cucinare con i bambini. Buon divertimento! Mescolare, dar forma, decorare, assaggiare: i piccoli cuochi possono fare tante cose in cucina. E mentre cucinano imparano a conoscere gli alimenti e allenano anche la loro manualità. Tuttavia, coinvolgere i bambini in cucina non è sempre facile e richiede tanto tempo, attenzione e soprattutto pazienza. Ecco perché abbiamo creato little FOOBY: un divertimento per i piccoli, un aiuto per i grandi. Un momento di piacere da condividere insieme a tutta la famiglia.

Le ricette little FOOBY sono studiate appositamente per far cucinare gli adulti con i bambini. Sono così semplici da capire che i più piccoli non vedranno l’ora di mettersi ai fornelli. I piatti firmati little FOOBY sono facilissimi, veloci da preparare e naturalmente super buoni.



fooby

Ricetta: Tortine al formaggio



fooby

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

fooby