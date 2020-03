Benessere alla giapponese

Un’izakaya non è altro che un bar ma in stile giapponese. Ci si siede tutti insieme in un locale semplice ma accogliente bevendo birra o sakè e gustando una grande varietà di piccoli piatti. Non esiste un ordine preciso per l’ordinazione dei differenti piatti: potete provare tutto quello che vi stuzzica. Spesso, il piatto verrà messo al centro del tavolo e condiviso.

Chiaramente questo concetto, popolare anche nei tapas bar spagnoli, non affascina solo i buongustai giapponesi. Anche da noi, le izakaya sono sulla cresta dell‘onda. Uno dei pionieri delle izakaya in Svizzera si chiama Ken Groh. Nel 2015 ha collaborato all’apertura del Kokoro del quartiere Kreis 4 di Zurigo e, dal 2017, gestisce un suo locale, lo Yu-An, sempre a Zurigo. “Nelle izakaya, il cibo diventa un’occasione per socializzare e divertirsi”, spiega Groh sottolineando il fascino di questa tradizione giapponese.

Sul menu del suo locale si trovano piatti vegetariani come tempura di verdure avvolte in pastella sottile e croccante, insalata di alghe e tofu fritto in brodo chiaro con zenzero e cipollotti nonché naturalmente numerosissime specialità di pesce e frutti di mare: dal carpaccio di capesante con gelatina di ponzu e salsa al wasabi, passando per il filetto di tonno appena scottato con vinaigrette di salsa di soia, miele e senape fino al polpo brasato. Altre specialità dello Yu-An: pollo con salsa teriyaki e verdure servito nella sua padella di ghisa calda, lingua di manzo gratinata con wasabi e sedano rapa nonché diversi tipi di mini poké-bowls.

Dallo scorso autunno, a Lucerna, Benjamin e Yuko Egli-Iwasaki contribuiscono a mantenere al top la scena izakaya in Svizzera. Il loro locale lungo la Löwengraben si chiama Nozomi e, proprio come lo Yu-An, punta tutto sull’autenticità: perfino le stoviglie e i mobili vengono dal Giappone. Gli spettatori più attenti potranno riconoscere il Nozomi dalla serie TV “Mit Menschen kommen Küchen” e sapranno quindi che i loro gyoza, i „ravioli“ giapponesi, sono inarrivabili proprio come il loro tofu di arachidi (vedi ricetta).

Nelle izakaya, le bevande sono importanti tanto quanto il cibo: nessun giapponese andrebbe in un’izakaya solo per mangiare come non ci andrebbe del resto solo per bere, spiega Benjamin Egli-Iwasaki. È stato in Giappone, la terra di sua moglie, per oltre due anni e ha studiato attentamente la cucina del posto. Ha aperto il Nozomi per mostrare ai gourmet lucernesi che la cucina giapponese ha moltissimo da offrire oltre al classico sushi.



Fooby

Ricetta: Jiimamii Dofu (tofu di arachidi)

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

