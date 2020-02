L’irresistibile frutto degli dei

All’inizio, la domanda è sempre la stessa: come posso estrarre i brillanti semi rossi dalla spessa buccia e dalla pellicina bianca senza spruzzare succo ovunque? È tutto molto più facile se, dopo aver tagliato la melagrana, la si apre immersa in acqua e si liberano i semi dalla buccia sempre in acqua. I semi restano sul fondo della ciotola mentre la buccia e la pellicina galleggiano. Basta quindi eliminare buccia e pelle con un colino e il gioco è fatto. Finalmente potrete dedicarvi alla parte migliore della melagrana: il gusto.

È un equilibrio perfetto tra dolce e aspro che la rende l’ingrediente ideale per piatti saporiti e dessert a cui dona una nota rinfrescante. Particolarmente sfiziosa, e decisamente decorativa, è la combinazione tra cioccolato bianco e melagrana (cfr. ricetta per la torta di melagrana). Un’altra combinazione sorprendente è semi di melagrana e formaggio ma questo frutto è straordinario anche nelle insalate di ispirazione orientale con cetrioli, pomodori e menta o con il pesce alla griglia. Con la melassa di melagrana, ossia il succo dopo la bollitura, è possibile raffinare un’infinità di salse fredde o calde. Nel fatoush, l’insalata libanese con pane piatto croccante, la melassa è un ingrediente fondamentale del condimento insieme a olio d’oliva, succo di limone e somacco. Cosa ne direste invece di un drink alla melagrana? Succo e sciroppo si prestano perfettamente per dare un’interpretazione moderna ai cocktail classici: ad esempio un Moscow Mule con vodka e ginger beer. La melagrana è estremamente versatile ma la sua conservazione non è per nulla complicata. Integra, si conserva a temperatura ambiente per settimane e in un luogo fresco e leggermente umido addirittura per mesi. Le melagrane sono generalmente coltivate in Paesi caldi nell’area del Mediterraneo e nel vicino Oriente.



