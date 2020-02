2642 pagine e tutte sul pane

Composto da cinque volumi per un totale di 2642 pagine, «Modernist Bread» è il lavoro più completo mai scritto su tutto quello che riguarda il pane. Se siete preoccupati perché chi potrebbe mai acquistare questo mattone da oltre 500CHF, dovreste considerare le cifre relative alle vendite di «Modernist Bread». Il suo predecessore (ossia «Modernist Cuisine»), nonostante il prezzo comunque elevato di circa 450CHF, ha venduto a livello mondiale più di 220 000 copie ed è considerato una vera e propria pietra miliare dalla comunità gastronomica.

Tutte le conoscenze sul pane si trovano in questa enciclopedia.



Dietro entrambe le pubblicazioni c’è l’ex CTO di Microsoft Nathan Myhrvold. Ha investito una parte del suo patrimonio nelle più lussuose cucine sperimentali della storia e la sua vocazione è esplorare a fondo tutte le sfumature dell’arte culinaria. Per «Modernist Bread», pubblicato in inglese nel 2017 e in tedesco e francese alla fine del 2019, Myhrvold ha lavorato fianco a fianco con Francisco Migoya, uno dei più famosi pasticceri del mondo, ed Eric Kayser, proprietario di un vero e proprio impero della panetteria. Oltre a loro, a questo progetto faraonico hanno partecipato anche un numero impressionante di fisici, chimici, biologi e storici. Dopo 44 000 ore di lavoro, finalmente tutto era al posto giusto: tre volumi intitolati «storia e basi», «ingredienti» e «tecniche e procedure» e altri due con circa 4000 ricette.



Poiché «Modernist Bread» è suddiviso in capitoli ben definiti, non importa a che punto dei volumi si inizia la lettura. Chi preferisce passare subito ai consigli pratici invece di perdersi nei dibattiti storici può ad esempio cominciare direttamente dal capitolo sul pane a lievitazione naturale che va molto di moda ultimamente oppure dal capitolo sull’importanza vitale di impastare a lungo. Oltre a tutte le interessanti informazioni, l’opera contiene anche un gran numero di meravigliose fotografie. Durante la lettura, anche l’occhio avrà la sua parte.



Ricetta: pane di patate viola

