I migliori ristoranti per gli amanti della neve

Il ristorante Alpenblick di Arosa, situato ad un’altitudine di 1951m, era uno dei ristoranti lungo le piste meno notevoli della Svizzera. Questo finché il gastronomo zurighese Michel Péclard ha deciso di acquistarlo e trasformarlo in un vero gioiello. All‘Alpenblick, al contrario di tanti altri proprietari di locali esclusivi, Péclard non presenta prezzi astronomici ma soulfood come la nutriente zuppa „Bündner Gerstensuppe“ (a cui su richiesta vengono aggiunti anche i wurstel di maiale tipici di Arosa), grigliata mista, enormi fette di formaggio servite con sottaceti fatti in casa oppure capuns preparati secondo la ricetta di Jacky Donatz. Inoltre, vengono serviti anche i piatti distintivi degli altri locali di Péclard come ad esempio sushi di carne secca grigionese e philadelphia à la Fischer Fritz. Durante l’alta stagione, il rinomatissimo chef Donatz lavora insieme al team dell‘Alpenblick. La meravigliosa vista su Arosa e sulle montagne grigionesi nonché il comodissimo accesso alle piste sono un plus completamente gratuito.

Il Cuckoo’s Nest di Verbier si trova a 2700m e sembra quasi di poter toccare le vette circostanti allungando una mano. E anche la cucina non è meno favolosa. Come antipasto è possibile scegliere tra un piatto vallesano o vol au vent ai funghi e panna. Il piatto principale può invece essere una delle quattro diverse fondue al formaggio, la fondue chinoise Cuckoo’s Style con carne di manzo marinata o semplicemente polenta con „fromage de Bagnes“, un formaggio vallesano a pasta semidura già molto popolare nel XIV secolo. Il Cuckoo’s Nest è tuttavia famoso soprattutto per la sua „Tarte Fergie“, un crumble di lamponi e mele tanto calorico quanto delizioso dedicato a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrew e quindi ex nuora della regina.

Al ristorante Gütsch dell‘hotel Chedi di Andermatt è possibile gustare le creazioni dello chef Markus Neff ad un’altitudine di 2340m. Neff lavorava in precedenza a Saas Fee dove vantava 18 punti «Gault Millau» e una stella Michelin. Ma attenzione: una visita culinaria al Gütsch può costare parecchio.



