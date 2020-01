Dieci chef di fama mondiale in Engadina

Quest’anno, il Gourmet Festival di St. Moritz (dal 31 gennaio all‘8 febbraio) sarà tutto all’insegna delle donne. Dieci delle migliori chef a livello mondiale faranno tappa in Engadina per mettere in mostra le loro capacità ai fornelli. Tra loro c’è anche Asma Khan del ristorante Darjeeling Express di Londra, famosa anche per la sua partecipazione nella premiata serie Netflix «Chef’s Table». Khan, che prima di diventare una famosa chef ha terminato i suoi studi di giurisprudenza, fa molto affidamento sulla tradizione della cucina imperiale indiana. È molto conosciuta ad esempio per il suo Chicken Chaap ossia cosce di pollo condite con una leggera salsa allo yogurt con garam masala, cipolla, aglio, zafferano, zenzero, coriandolo e mandorle. «Offrire un abbraccio culinario agli ospiti e far risplendere la loro anima» è l’obiettivo di Kahn che si impegna inoltre appassionatamente per far sì che vengano offerte maggior possibilità alle donne nel settore della gastronomia di lusso.

Renu Homsombat del ristorante Saffron dell‘hotel Banyan Tree di Bangkok presenterà invece la cucina reale tailandese: molto più raffinata dello street food tailandese ma altrettanto autentica. Homsombat si limita ad adattare la piccantezza al gusto locale. Una delle sue specialità: salmone saltato con pompelmo rosa e dressing agli agrumi.

Bel Coelho del ristorante Clandestino di São Paulo, che in precedenza ha lavorato anche nella famosissima Celler de Can Roca in Spagna, mostrerà a St. Moritz quanto è vasta la tradizione culinaria del suo Paese: il Brasile. Per le sue creazioni, si basa su ingredienti tipici dei differenti habitat presenti in Brasile, dall‘Amazzonia alla pampa.

La conclusione del Gourmet Festival di St. Moritz è come sempre festeggiata con il grande Gourmet Finale che quest’anno si terrà nella Suvretta House. Il menu segreto, creato da cinque top chef tra cui Asma Khan e Kamilla Seidler (ristorante Lola di Copenhagen), è un esercizio virtuoso che unirà il know-how sudamericano e danese. www.stmoritz-gourmetfestival.ch

