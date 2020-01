I migliori foodblog svizzeri

Nessun altro blog fornisce tante ispirazioni culinarie per tutti i giorni dell’anno quanto quello di Esther Kern (waskochen.ch): oltre alle ricette personali, la giornalista e autrice del bestseller di cucina “From Leaf to Root” presenta spesso nuovi piatti preparati da famosi chef provenienti da tutta la Svizzera. Le singole ricette sono ordinate in modo chiaro secondo il tema e corredate da bellissime fotografie. Anche il blog della grafica e illustratrice Iris Schwarz presenta immagini meravigliose (tabletalesblog.blogspot.com). Le semplici ricette sono accompagnate da brevi storie personali. Naturalmente, le ricette sono pensate per adattarsi alle differenti stagioni.

Il sito web dell’autore basilese di libri di cucina Claudio del Principe è una vera festa per i sensi (anonymekoche.net). Nessuno presenta la cucina italiana meglio di Del Principe! L’attenzione ai particolari di questo cuoco dilettante, che con il suo lavoro entusiasma tuttavia anche molti professionisti, si riflette nella sua pasta fatta in casa e nel suo croccante pane a base di lievito madre. “Eat. Love. Enjoy” è il motto della moderatrice e autrice di libri di cucina Zoe Torinesi che presenta regolarmente tutorial video sul suo blog (cookinesi.com).

Stéphane Décotterd del ristorante Le Pont de Brent sopra Montreux, insignito con due stelle “Michelin”, offre ai lettori del suo blog (stephanedecotterd.com) uno sguardo affascinante sul modo di pensare dei grandi chef. Ancora più interessante delle descrizioni minuziose e delle ricette raffinate ma facili da preparare sono gli ingredienti particolari che vengono utilizzati: dente di leone, mela cotogna e spugnole. Inoltre, Décotterd dà ai suoi lettori consigli preziosi su come evitare lo spreco alimentare in casa. Ad esempio, le foglie del sedano possono essere essiccate, ridotte in polvere e utilizzate per arricchire il sale da cucina.



Fooby

Ricetta: Insalata tiepida di barbabietole

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby