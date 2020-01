La bibbia della cucina autentica

Quando il giornalista e autore di libri di cucina Martin Jenni visita un ristorante, cerca principalmente una sola cosa: l‘autenticità. A Jenni non interessano frizzi e lazzi nel piatto. Cerca una cucina diretta e onesta nonché una sala accogliente e caratteristica. Per Jenni, competenza, cordialità, freschezza e stagionalità sono le fondamenta di ogni buona osteria. I suoi locali preferiti vengono presentati nella sua guida ai ristoranti e agli acquisti «Aufgegabelt» pubblicato in autunno dalla casa editrice AT-Verlag.

L‘edizione 2020 include 641 indirizzi interessanti in Svizzera e circa una sessantina di raccomandazioni per i Paesi vicini. Svizzera tedesca, Romandia o Ticino: in «Aufgegabelt» tutte le regioni sono ben rappresentate. I lettori scoprono dove gustare la miglior crema al mosto dolce del Canton Turgovia, dove trovare il delizioso prosciutto «Arven-Rohschinken» in Engadina e quali sono i più bei ristoranti di Losanna in cui gustare il famoso saucisson su letto di porri. Per riassumere l’offerta dei vari locali in maniera divertente, a Martin Jenni e agli altri quattro membri di «Aufgegabelt» bastano una ventina di righe. In questo modo i lettori possono farsi un’idea dei migliori indirizzi che non vengono citati dalle grandi guide gastronomiche «Michelin» e «Gault Millau». Al contrario di quanto succede in queste ultime, la maggior parte dei locali presentati in «Aufgegabelt» offrono ottima cucina a prezzi moderati.

Martin Jenni e il suo team hanno inoltre eletto il locale dell‘anno: è il ristorante Schäfli di Uznach. La gerente e chef di cucina Tanja Büsser lavora a stretto contatto con le imprese bio della regione e si impegna a fondo per promuovere la filosofia slow-food. Poiché la cucina dello Schäfli si basa su ciò che viene offerto ogni giorno dal mercato, non c’è una carta fissa. Agli ospiti viene invece offerto un menu che va dalle quattro alle dieci portate che talvolta si basa su piatti classici mentre altre volte spazia sulla cucina innovativa e moderna. Il pratico formato tascabile di «Aufgegabelt» (11 x 16 cm) permette ai buongustai curiosi di portare sempre con sé questa piccola bibbia della cucina autentica. Questa imperdibile guida di 384 pagine è disponibile in libreria o direttamente presso la casa editrice AT-Verlag per 19.90 CHF.

