È la crosta a fare la differenza!

La gratinatura è una tecnica semplice e veloce per rendere i tuoi piatti ancora più gustosi, perché la cottura al forno a temperature molto elevate crea uno strato dorato e croccante dai fantastici aromi tostati. Per una gratinatura salata perfetta, il formaggio è l’ingrediente ideale e irrinunciabile. È importante scegliere un formaggio adatto per essere fuso, quindi con un elevato contenuto di grassi. Cheddar, Gouda, Emmentaler e Tilsiter sono perfetti, così come la mozzarella, il parmigiano oppure del formaggio di capra cremoso.

La gratinatura non è un metodo di cottura in sé, bensì solo un tocco finale: infatti, prima di poter procedere, è necessario che tutti gli altri ingredienti siano quasi arrivati a cottura. Da non dimenticare mai: passare dal forno ventilato alla modalità statica. Il forte calore proveniente dall’alto assicura una crosta perfetta. Il gratinato di patate e lo sformato di cornetti (vedi ricetta) appartengono ai classici della tradizione svizzera: per realizzarli, basta versare gli ingredienti in una teglia da gratin ricoprendoli di un composto di panna, latte, uova e formaggio. Puoi dare un tocco in più al tuo gratinato anche senza utilizzare il formaggio e realizzare una crosta gustosa mischiando burro e pan grattato oppure utilizzando delle noci tritate.

E per cuocere al forno i tuoi dessert, l’opzione perfetta è una spumosa meringa. Prepara un buon gratin dolce tagliando delle pere o delle mele a fettine sottili come base, oppure utilizza dei frutti di bosco di qualsiasi tipo. Poi cospargi la frutta con un composto di panna acida, crème fraîche o quark. Se aggiungi un uovo, otterrai una consistenza ancora più omogenea. Per un aroma più intenso, invece, aggiungi della cannella, della vaniglia, del marzapane oppure un goccio di liquore. Inoltre, utilizza preferibilmente una teglia da forno piuttosto bassa e piatta: in questo modo, il calore si distribuirà in modo migliore e uniforme su tutta la superficie. Questo tipo di teglia, inoltre, consente alla crosta dorata di ricoprire bene la maggior parte della pietanza. E per una gratinatura perfetta, è proprio la crosta a fare la differenza!







fooby

Ricetta: Sformato di cornetti

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

fooby