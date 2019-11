Un goccio d’aceto rende tutto più buono

Nella cucina moderna, l’aceto è molto più che un semplice ingrediente per il condimento dell’insalata. In particolare nei menù più elaborati, occorre assicurarsi che i singoli piatti dispongano di una componente acidula sufficiente che dia loro freschezza e leggerezza. Molti rinomati chef non servono quindi più i tagli di carne ricchi di grasso con la classica salsa al vino rosso bensì con una leggera vinaigrette a base di aceto bianco. Per guarnire i piatti di selvaggina, invece della tradizionale marmellata di ribes utilizzano ora prugne sott’aceto che offrono una componente aspra per controbilanciare il dolce. Per i funghi, la conservazione in un decotto di aceto è un’opzione molto interessante: in questo modo conservano tutta la loro consistenza. Sono perfetti da abbinare alla selvaggina ma anche a un’insalata autunnale o a una tartare di manzo. I sottaceti sono inoltre un contorno perfetto per qualsiasi piatto. Provate ad esempio i ravanelli e cetriolini proposti nella ricetta. Cosa sarebbe la raclette senza i croccanti e freschi cetriolini sottaceto?

Mentre la ceviche, piatto a base di pesce crudo marinato nel succo di limetta, è conosciuto e degustato con piacere da tutti, solo pochi buongustai conoscono l‘escabeche qui da noi. Per questo classico delle tapas spagnole, apprezzato anche in Sudamerica e in Nordafrica, il pesce viene leggermente infarinato, fritto nell’olio e poi posto per una notte in una marinata con olio, aceto, cipolla, aglio alloro, carota, peperone ed erbe aromatiche. Una variante nordica dell‘escabeche è la brathering tedesca.

Al bar, gli shrub sono sempre più popolari. Sono drink a base di sciroppo preparati non con acqua ma con un aceto leggero. La parola «shrub» deriva dall’arabo e significa «bere». Per la preparazione degli sciroppi si possono utilizzare frutta, zucchero e aceto in parti uguali. Per un tocco acidulo più marcato, è possibile aggiungere una spruzzata di aceto in più mentre per un sapore più dolce una porzione extra di zucchero. L’aceto balsamico, così scuro e lucido, ha un sapore più tenue e dolce rispetto all’aceto classico perché è ricavato generalmente dal mosto d’uva. Arricchisce le vinaigrette ma è perfetto anche abbinato al parmigiano e alle fragole. A Modena, città d’origine dell’aceto balsamico, viene spesso utilizzato per insaporire il filetto di manzo. L‘aceto balsamico è perfetto anche degustato come digestivo o mischiato con lo spumante per l‘aperitivo.

Ricetta: Ravanelli e cetriolini sottaceto

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

fooby