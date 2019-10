Una trasformista dal dolce aroma nocciolato

Utilizzare la zucca solo come decorazione di Halloween è davvero un peccato. Il suo aroma dolce, delicato e leggermente nocciolato ne fa uno degli ingredienti di spicco della cucina autunnale. È particolarmente adatta come base per le zuppe sia come ingrediente unico che accostata a patate, mele o sedano. Ed è perfetta con una nota piccante: curry e zucca sono un duo da sogno in cucina. Che ne direste di una cremosa zuppa di zucca? Aggiungete una spruzzata di panna o un ciuffo di panna montata e i vostri ospiti saranno conquistati. Se volete portare anche un tocco di stravaganza, invece dei semi di zucca tostati provate a utilizzare briciole di amaretti per guarnire la zuppa.



Il sapore di mandorle amare di questi dolcetti italiani si sposa perfettamente con questa versatile verdura dalla scorza spessa. A proposito di semi di zucca: questi piccoli semi non si prestano solo come croccante aggiunta a zuppe e insalate o come snack tra un pasto e l’altro. Sono anche perfetti per spremere un olio di colore tra il marrone scuro e il verde scuro che possiede un aroma intenso e nocciolato ma non invadente e che si sposa perfettamente sia con i piatti saporiti che con i dessert. Un goccio di questo olio valorizza ad esempio un’insalata di patate con brodo e aceto bianco ma può anche trasformare una pallina di gelato alla vaniglia in un dessert semplice ma sorprendente. Olio e semi non vengono ricavati da varietà classiche come la Hokkaido o la Musquée ma da zucche da olio coltivate proprio a questo scopo che generalmente provengono dalla regione della Stiria in Austria. La zucca può essere trasformata in una purea arancione brillante oppure tagliata a fette, cosparsa con olio e cotta al forno per una mezz’ora abbondante.



Si sposa bene con castagne e funghi ma anche con un succoso arrosto di maiale. Uno dei piatti a base di zucca più conosciuti al mondo è stato elaborato dagli chef del ristorante italiano a tre stelle Da Vittorio a Brusaporto vicino a Bergamo: si tratta di un sorbetto di zucca e zenzero con scampi grigliati, riduzione di melograno e scaglie di fois gras preventivamente congelato. Questa ricetta può naturalmente essere preparata solo dai migliori professionisti ma anche voi potete gustare la combinazione tra zucca e melograno: aggiungete semplicemente semi di melograno freschi e cubetti di zucca arrostiti al forno a un’insalata di formentino. Per rendere l’insalata ancora più ricca, provate a guarnirla con formaggio fresco di capra.

Ricetta: Vellutata di zucca

