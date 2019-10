Passo dopo passo verso il pane perfetto

La ricetta di base per fare il pane è davvero semplice: servono solamente farina, acqua, lievito e sale. Oltre alle giuste proporzioni tra gli ingredienti che, a seconda della ricetta, è possibile variare e integrare, occorrono anche pazienza e mani forti. Solo impastando il pane a lungo e in maniera energica è possibile liberare la proteina legante della farina ossia il glutine. Questo processo rende inoltre l’impasto meravigliosamente soffice ed elastico. Ancora una parola sulla farina: setacciatela accuratamente prima di impastarla. In questo modo è possibile evitare buchi antiestetici nell’impasto. Liquidi e farina si uniscono inoltre in modo più omogeneo. Impastate sempre il pane su una superficie ampia e ben infarinata in modo che non appiccichi.

Dopo averlo ben impastato, mettete il composto in una ciotola e copritela con un panno. Aspettate quindi che la pasta si gonfi fino al doppio della dimensione iniziale. Ci vuole di solito circa un’ora e mezza. Grazie alla cosiddetta «prova del dito» potete verificare se avete impastato il pane abbastanza a lungo e con sufficiente energia. Fate un buco nella pasta con un dito: se l’impasto si richiude da solo, allora avete fatto un ottimo lavoro. Trasferite quindi nuovamente l’impasto su un piano infarinato, appiattitelo e poi formate dapprima una sfera e infine una pagnotta ovale. Dopo aver lasciato riposare la pagnotta per un’altra mezz’ora sotto il panno, fate un’incisione a forma di croce con un coltello e infornatela. L’incisione serve a far sì che la crosta del pane non si spezzi durante la cottura.

Un’astuzia per ottenere un pane davvero perfetto: invece di metterlo semplicemente su una teglia o su una griglia rivestite di carta da forno, piazzate l’impasto in una pirofila di ghisa per arrosto (senza dimenticare la carta da forno!). La pirofila garantisce una temperatura costante e non lascia fuoriuscire l’umidità durante la cottura. Togliete il coperchio negli ultimi 15 minuti per ottenere una bella crosta croccante. A fine cottura, picchiettate la parte inferiore del pane con un dito: se suona vuoto, allora è pronto. Se invece ottenete un suono sordo, meglio lasciarlo cuocere per altri dieci minuti.

Se siete allergici al glutine, avrete bisogno di una farina speciale per l’impasto composta per due terzi da farina senza glutine e per il restante terzo da fecola e agglutinante. Ad esempio, la farina di grano saraceno, di amaranto o di quinoa è senza glutine.

Ricetta: Pane alla birra

