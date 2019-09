La rivoluzione dei mocktail

Finalmente si può brindare senza porsi limiti grazie al mocktail (dal verbo inglese mock: «imitare»). Si tratta della moda del momento per eccellenza, ancora più in dell’impasto crudo dei biscotti o delle cannucce riciclabili. La soluzione ideale per combattere il caldo torrido, ma anche per sentirsi meno in colpa dopo i piaceri estivi: si tratta di un cocktail senza una goccia d’alcol. Tanto sano quanto chic, il mocktail è una sorta di opera d’arte grazie alla precisione dei barman mixologist ed è facile da riprodurre anche tra le mura domestiche. Kathrin Leisi, presidentessa della Swiss Barkeeper Union, parla proprio di una «vera rivoluzione, che conta sempre più adepti».

Erbe fresche, tè verde, confetture o fiori e frutti freschi... I mocktail sfoggiano gusti innovativi e rivisitano i cocktail più celebri. Per riuscire nell’intento, i barman devono imitare il sapore dei superalcolici o dei liquori, ricorrendo alle erbe e alle spezie, ma anche ai soft drink come la ginger beer, priva di alcol. Il «Bellini» o il «Moscow Mule» sono fatti quindi di sola frutta (il primo con sfere di pesca, il secondo con succo di lime spremuto e menta fresca) e ginger beer.

A casa come nei bar, si sperimenta la gioia di assaporare ogni sciroppo: ai fiori di sambuco, d’agave o d’acero! Note che conferiscono un sapore antiquato, zuccherando al contempo il mocktail. Da Mr Barber, locale in cui lavorano alcuni tra i migliori barman di Ginevra, troviamo ad esempio L’Oseille de Guinée, un mocktail a base di sciroppo (o pasta) di tamarindo, zenzero fresco spremuto, limonata e confettura d’ibisco, con l’aggiunta di una goccia di Perrier. Basta poi decorare con della frutta fresca per un risultato tanto rinfrescante quanto afrodisiaco!

Fa sempre tendenza il cold brew, un caffè freddo lasciato in infusione per molte ore. Di solito si serve con sciroppo di granatina, acqua gassata e mirtilli freschi, oppure in versione più autunnale con cannella, fettine d’arancia e cardamomo. Con le sue infinite varianti, il mocktail è l’ideale per vincere, a partire da questo autunno, la celebre sfida dell’«Ottobre sobrio». E se proprio non ce la fate, niente panico! Il Dry January non è poi così lontano...

Ricetta: Spritz al basilico e al limone

