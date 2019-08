Sottilissima seduzione

La storia delle crêpes inizia in Bretagna. Qualcuno versò per caso i resti di una zuppa di grano saraceno su una pietra calda e scoprì così l’amatissima galette che ha molto in comune con la crêpe ma è fatta sempre appunto con grano saraceno. Le crêpes francesi devono sempre essere il più possibile sottili poiché è proprio questa caratteristica che le distingue dai pancake. Per l’impasto si utilizzano meno uova e meno farina per far sì che resti fluido. Versando un po’ di acqua frizzante o di birra nell’impasto, questo resterà particolarmente arioso. In alternativa alla farina bianca, è possibile utilizzare tipi diversi di farina senza glutine come ad esempio il grano saraceno, l’amaranto, il miglio o anche la fecola di patate (cfr. ricetta).

I professionisti francesi preparano le loro crêpes su piastre di ghisa piatte e unte con un sottile strato di grasso, distribuendo poi l’impasto con un rastrellino per garantire una doratura uniforme. Queste delicate creazioni possono tuttavia essere preparate anche in una padella di ghisa o di teflon. Non ci sono limiti alla fantasia invece per quanto riguarda la farcitura. Siccome la pasta ha un sapore neutro, è perfetta sia con il dolce che con il salato. Zucchero e cannella, purea di mele, nutella o fragole e panna montata sono abbinamenti deliziosi. Se davvero volessi viziare i tuoi ospiti, dovresti provare a preparare le Crêpes Suzette. Questo classico dei dessert francesi deve il suo sapore così particolare alla salsina flambé al Grand Marnier, ossia liquore all‘arancia, e al succo d’arancia. Viene poi guarnita con panna montata e gelato alla vaniglia.

Per gli accostamenti salati invece sono ottimi gli spinaci e il formaggio nonché i funghi, il prosciutto, la panna e le erbe. Per un risultato saporitissimo: crêpes con panna acida gratinate al forno. Oppure una variante asiatica con zenzero, peperoncino e coriandolo rinfrescante? Come detto: non c’è nulla che non possa essere gustato con una buona crêpe.

Ricetta: Crêpes senza glutine agli spinaci

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.