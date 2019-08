Otto classiche ricette per un brunch intorno al mondo

Cosa c’è di meglio che iniziare un giorno libero all’insegna della dolcezza? Esatto, niente. Motivo per cui incominciamo il nostro viaggio culinario intorno al mondo partendo dal Belgio. È proprio qui che nascono i deliziosi waffle caldi, perfetti da gustare in estate con gelato e panna montata, ma anche da decorare con bacche fresche. E dato che i sapori dolci mettono voglia di salato, ci spostiamo in Medio Oriente, per la precisione in Israele. Nella nuova destinazione prediletta di molti appassionati di cibo ci attende una shakshuka, un piatto a base di uova con salsa di pomodoro, cipolle, spezie orientali e coriandolo fresco, il tutto servito in un tegame. Il consiglio per rendere la shakshuka ancora più deliziosa? Guarnirla con la feta, poiché il formaggio si scioglie nella salsa e rende questo piatto incredibilmente cremoso.

Oppure che ne diresti di una rinvigorente zuppa al pollo con noodles di riso e tantissime erbe aromatiche asiatiche? Questa pietanza ha un sapore sopraffino nella sua terra d’origine, la Thailandia, e non solo. È inoltre estremamente utile per alleviare i postumi di una sbornia nel fine settimana. Dopo l’Asia è il turno dell’America del Nord: in fin dei conti, gli Stati Uniti vantano una quantità industriale di ricette classiche per il brunch. Particolarmente amati sono i pancake con diversi topping e le uova alla Benedict, un uovo in camicia adagiato su un toast abbrustolito con bacon e salsa olandese. Se si sostituisce il bacon con del salmone affumicato, il piatto si chiama Eggs Royale. Il salmone affumicato si sposa alla perfezione anche con le due metà di un bagel accompagnate da formaggio fresco cremoso, fette di limone, capperi e aneto fresco.

E per concludere torniamo in Europa, dove ci godiamo sia una dose di italianità a base di melone con prosciutto crudo, sia una porzione di Svizzera con un ricco Birchermüesli. Preparalo con pezzetti di mela e una selezione di pregiati frutti e bacche, che fra l’altro ora sono proprio di stagione. Oltre al caffè, al tè e al succo d’arancia, come bibita ti consigliamo un tè freddo fatto in casa, ad esempio con menta, melograno o lemongrass.

Ricetta: Pancake al cioccolato con banane al miele

