Guida alla grigliata perfetta

Una buona marinata rende la grigliata molto più interessante. La ricetta classica prevede olio, spezie e una componente acida. Se vi piace un tocco piccante, potete aggiungere peperoncino in polvere o pepe di Cayenna. Se invece preferite i sapori dolci, il concentrato di pomodoro o il miele sono la scelta giusta. Una marinata acida con aceto o vino rende la carne particolarmente tenera mentre l‘olio la renderà incredibilmente succosa.

Il sale non dovrebbe mai essere aggiunto alla marinata: non fa che asciugare la carne. Anche le erbe tagliate troppo finemente dovrebbero essere evitate. Sulla griglia rischiano di finire facilmente carbonizzate. La procedura migliore è scaldare leggermente l’olio della marinata e aggiungere rametti interi di timo o rosmarino. In questo modo l’olio assorbe al meglio l’aroma delle erbe. Una volta che l’olio si è raffreddato, aggiungere semplicemente la carne.

I tagli sottili come le bistecche, le cotolette o il petto di pollo grigliano al meglio se esposti al calore diretto e vanno quindi posti proprio sopra la brace. Tutto quello che ha invece un tempo di cottura più lungo (ad esempio trote intere, cavolfiori, polli o arrosti) prediligono il calore indiretto. L’opzione perfetta è quindi uno smoker come quello che usano gli americani per il BBQ. Spostando tutta la brace da un lato del grill, possibile cuocere con calore indiretto anche senza smoker.



Naturalmente i piaceri della griglia non sono più riservati ai soli carnivori ormai da tempo. Gli hamburger vegetariani, ad esempio a base di patate dolci o fagioli bianchi (cfr. ricetta), sono un’alternativa eccellente agli hamburger di carne di manzo. Sono davvero eccezionali con una salsina cremosa a base di panna acida. Se non vuoi limitarti a sfruttare la griglia calda ma vuoi utilizzare anche la brace, puoi posarci sopra delle cipolle intere. La buccia carbonizzata diventa davvero semplice da togliere dopo soli cinque minuti e all’interno troverete un delizioso strato caramellato. Funziona perfettamente anche con le mele.

Ricetta: burger vegetali con fagioli e patate dolci

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

