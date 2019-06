L’estate in una ciotola

Quando il sole splende e il termometro raggiunge temperature soffocanti, anche l’appetito ne risente. Invece di cotoletta e patatine o spaghetti alla carbonara, preferiamo piatti più rinfrescanti e leggeri. Le fantasiose insalate estive sono la risposta perfetta. Una normalissima insalata cappuccio a cui aggiungere un paio di fette di melone Cavaillon a cubetti diventa subito un antipasto fresco e fruttato. Ancora meglio se si aggiunge qualche albicocca a pezzetti che grazie al suo colore arancione splendente è anche molto decorativa.



Anche i pomodori in estate raggiungono il massimo del gusto. È l’occasione perfetta per provare una ricetta per l’insalata di pomodori un po’ particolare. Ai tuoi pomodori preferiti (che siano cuori di bue o Berner Rose) aggiungi frutto della passione, peperoncino tagliato fine, prezzemolo liscio, olio d‘oliva, aceto balsamico bianco, sale e pepe. Un meraviglioso contrasto tra aspro, dolce e piccante! Cosa ne diresti invece di un’insalata greca? Cetrioli, peperoni, pomodori, cipolle, origano, olio d’oliva, succo di limone o aceto e, naturalmente, formaggio feta: un vero classico. Anche la combinazione di feta e anguria è davvero saporita. Il sapore fresco e succoso dell’anguria è il contrasto ideale per questo formaggio così salato.



Le insalate non devono per forza essere vegetariane. Le insalate con pollo (cfr. ricetta) o manzo, ad esempio alla tailandese con peperoncino, limetta e coriandolo, hanno un sapore eccellente. A proposito di cucina tailandese: conosci il Som tam? È una squisita insalata piccante di papaya verde, fagiolini, pomodori, peperoncino, zucchero di palma, salsa di pesce, succo di limetta e noci tostate. Se invece preferisci una variante più mediterranea, allora un’insalata di frutti di mare è perfetta. Ai frutti di mare (seppie, gamberetti, cozze…) aggiungi olio d’oliva, succo di limone, sedano da costa, alcune piccole olive e uno spicchio d‘aglio. Un po‘ di scorza di limone grattugiata rende questa insalata ancora più rinfrescante e, naturalmente, anche le erbe aromatiche fresche sono sempre una fantastica aggiunta.





Ricetta: insalata di pollo estiva

