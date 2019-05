Un sapore fresco per le giornate di sole

Nessuna verdura è più rinfrescante del cetriolo e nemmeno altrettanto versatile. Cosa ne direste ad esempio di un piatto freddo di cetrioli con yogurt e aneto? O di un gazpacho con cetrioli, peperoni, pomodori, aglio e olio d’oliva? È perfetto anche per una salsa insieme a curry, peperoncino e peperoni. Per non parlare delle bevande: l’esempio più conosciuto è il cocktail di ginger ale e liquore alle erbe Pimm's No. 1 che viene generalmente servito agli spettatori durante il torneo di tennis di Wimbledon.

Al mondo, esistono circa 40 specie di cetrioli. In Svizzera i più amati sono quelli grandi da insalata, quelli nostrani più piccoli, più spessi e dalla buccia dura e i piccolissimi cornichon. Questi ultimi vengono generalmente conservati sottaceto. I cetrioli da insalata novelli vengono venduti nei negozi come spuntini e sono particolarmente croccanti. Questo ortaggio è di stagione da aprile a settembre. I cetrioli di qualità si riconoscono dalla scorza liscia e di colore verde scuro nonché dalla consistenza soda. Quando diventano molli e la buccia presenta macchie gialle, il sapore non è più ottimale. Non si dovrebbero inoltre sbucciare poiché proprio sotto la scorza si trova la maggior parte delle preziose sostanze nutritive. Meglio quindi lavare piuttosto che sbucciare. Se vuoi preparare un’insalata di cetrioli ricordati di salare abbondantemente le fette appena tagliate. Ciò permette di assorbire l’umidità in eccesso ed esaltare il sapore.

I cetrioli che mangiamo sono essenzialmente frutti acerbi. Il cetriolo maturo, in effetti, è di colore giallo. Nel cassetto delle verdure in frigorifero, i cetrioli si conservano per circa una settimana. Se tagliati a fette, è meglio consumarli entro due o tre giorni. Oltre alle combinazioni classiche (il cetriolo si sposa perfettamente con aneto, crescione e menta) è possibile provare alcuni pairing stravaganti: ad esempio con il cioccolato bianco.

Ricetta: burgher con relish di cetrioli e peperoni

