Stamatopoulos Managing Director di MKS PAMP

Phaedon porta con sé oltre 15 anni di attività nel settore, ma anche familiarità con il Ticino e le sue dinamiche. Il suo bagaglio di esperienze si compone di attività in ambito operativo, numerosi ruoli commerciali e una lunga attività come parte integrante di un team di direzione. Ha ricoperto il ruolo di Direttore della raffinazione e del settore bancario per una delle più grandi raffinerie svizzere. In precedenza, ha anche lavorato come Direttore delle vendite e del marketing per un'azienda chimica. Phaedon ha conseguito una laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università di Cambridge e un masterin Ingegneria Chimica e Marketing presso l'Imperial College London.