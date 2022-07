Una dolce collaborazione a km zero

LUGANO - Gli ospiti provenienti da tutto il mondo che scelgono l’Hotel Splendide Royal, per il loro soggiorno ticinese, tutte le mattine possono concedersi un lusso in più: quello di degustare il miele e le marmellate locali prodotte dagli utenti dei laboratori dell’OTAF. La Fondazione, che da oltre 100 anni opera sul territorio a sostegno di persone con disabilità, ha trovato un palcoscenico unico per far conoscere la sua missione e i suoi prodotti a un vasto pubblico proveniente da ogni parte della Svizzera e del mondo.