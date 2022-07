Gisele Bündchen con IWC per la salvaguardia del pianeta

Commentando questa collaborazione con IWC, Gisele ha affermato: «Sono entusiasta di collaborare con IWC per il nostro obiettivo comune di salvaguardare il pianeta. I nostri percorsi di sostenibilità sono entrambi iniziati con la presa di coscienza di avere la responsabilità di fare qualcosa in più, e di poter usare le nostre voci e la nostra posizione per creare un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. Non vedo l'ora di lavorare insieme a IWC per contribuire a lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni».