Vista sbarca in Ticino con il Centro Avanti

Cliniche e studi medici di Vista - Fondata oltre 30 anni fa, Vista Augenpraxen & Kliniken è oggi un centro di eccellenza per l’oftalmologia in Svizzera. Con le sue numerose sedi, Vista dispone di un’ampia rete di cliniche e studi oculistici. In tutte le sedi, oftalmologi specializzati offrono ogni tipo di trattamento e intervento agli occhi. In questo modo, Vista garantisce ai suoi pazienti un’assistenza completa di lunga durata. Un’attività di ricerca all’avanguardia e la formazione continua di tutti i dipendenti garantiscono qualità e sostenibilità in tutte le sedi.