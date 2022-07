Reka: le strutture per le vacanze sono Serviced Apartments

Reka sta vivendo una fase di modernizzazione: 16 delle 20 strutture sono già state completamente rinnovate, mentre le restanti quattro sono ancora in fase di risanamento. La struttura più recente si trova a Lugano. I primi ospiti sono arrivati lì il 1° luglio 2022. Con il suo posizionamento chiaro di Serviced Apartments, Reka vuole rafforzare la trasparenza nei confronti della clientela: «Un appartamento a 3 stelle è difficile da inquadrare. Una volta affermatosi, il concetto di Serviced Apartments è più comprensibile». Inoltre, la classificazione di tutte le strutture per le vacanze Reka come Serviced Apartments consente di standardizzare le attività. Le infrastrutture Reka sono classificate come appartamenti a 3 o 4 stelle.