L’azienda ha deciso di puntare sul suo core business: eventi e catering

L’azienda - Attualmente 1908 Group SA opera in tre grandi sedi grazie a importanti partnership: la sede amministrativa e commerciale in centro a Lugano in Via Carlo Maderno 9; la sede produttiva in centro a Lugano in via Lambertenghi 1/A all’interno del quartier generale di OCST; la sede logistica a Bedano, nel centro Bedart del gruppo Artisa. 1908 Group SA è uno degli otto fornitori ufficiali di catering del Palazzo dei Congressi della Città di Lugano e annesse locations. 1908 Group SA è iscritta e qualificata sul Portale Offerenti del Canton Ticino www.offerenti.ti.ch e assolve quindi tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi richiesti dalle istituzioni.