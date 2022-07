La fiera autunnale andrà in scena in concomitanza con altre manifestazioni di richiamo

Diversi eventi in concomitanza - Eccezionalmente per il 2022 in contemporanea con artecasalugano si svolgerà iViaggiatori, la fiera delle vacanze che da 18 anni attira oltre 11.000 famiglie interessate a conoscere, scoprire e scegliere le proprie vacanze. «artecasalugano godrà quindi anche di un pubblico motivato, abituato all’acquisto e che si muove da un territorio vasto per raggiungere il Centro Esposizioni. La consolidata formula del vieni e vinci porterà in fiera, a orari stabiliti, un importante numero di visitatori. Inoltre circa 1.000 operatori internazionali saranno presenti come espositori o trade visitor in fiera e potranno essere ispirati dai prodotti e servizi che artecasalugano offre».