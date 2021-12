Torna "Caveman", ma in versione "aggiornata" alla pandemia

LUGANO - Torna al Palazzo dei Congressi di Lugano il più esilarante spettacolo sul rapporto di coppia: Maurizio Colombi sarà protagonista in occasione di San Valentino di “Caveman - L’uomo delle caverne”, in versione speciale proprio per la festa degli innamorati.

Uno spettacolo "aggiornato" con gli sviluppi legati alla pandemia: cosa è cambiato dopo la drammatica pausa di questi ultimi due anni all’interno delle coppie?

Il monologo che andrà in scena è nato oltreoceano con il nome “Defending the Caveman”, è stato tradotto in più di 15 differenti lingue, esportato in 30 paesi nel mondo ed è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti.

La capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che vengono raccontate è la chiave che scatena le risate della gente! Regia del grande Teo Teocoli.

Biglietti in prevendita online e offline. GC Events informa che verranno applicati i provvedimenti decisi dal Consiglio Federale in merito al contenimento della pandemia Covid per accedere alla struttura e seguire lo spettacolo. Allo stato attuale è obbligatorio indossare la mascherina e presentare il Covid Pass per poter assistere allo spettacolo.

Maggiori informazioni: www.gcevents.ch.