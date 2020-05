ChiassoLetteraria apre una finestra di dialogo sul sito e sui social

CHIASSO - ChiassoLetteraria, come già annunciato in precedenza quest'anno e in linea con le ordinanze sanitarie Covid-19 non sarà a maggio. Le nuove date previste per la quindicesima edizione sono infatti dal 2 al 6 settembre 2020.

In questi giorni, che dovevano essere quelli del festival, quindi dal 6 al 10 maggio, ChiassoLetteraria sta però condividendo sui propri social e sul proprio sito alcune riflessioni attorno al senso di un festival letterario, attraverso la proposta di conferenze, interviste, fotografie, e testi.

«Certo niente sostituisce un festival vero, una sala gremita, le conversazioni prima e dopo un incontro.» Spiegano gli organizzatori in una nota, «sarà più come il tirar fuori una vecchia foto del mare e, per qualche minuto, lasciarsi prendere dalla nostalgia con rinnovata fiducia. E quindi raccontarcelo».

ChiassoLetteraria proporrà qualche clip sui social, e chiunque voglia potrà unirsi con i propri commenti e le proprie opinioni. Aggiungendo gli hashtag #crepe2020 e #chiassoletteraria ai vari commenti, questi verranno raccolti su www.chiassoletteraria.ch insieme a tutti gli altri.

Si potrà andare a scavare a questo link fra i video delle passate edizioni, e sulla pagina flickr per le foto, rilanciandole in un dialogo fra noi tutti, in attesa di settembre.

Potete trovare il programma, maggiori informazioni e la documentazione sul sito ufficiale di ChiassoLetteraria.