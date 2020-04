Coronavirus, rimandato anche lo Shankra Festival di Lostallo

LOSTALLO - A causa della pandemia di coronavirus, anche lo Shankra Festival di Lostallo è costretto a rinviare la sua sesta edizione, prevista quest'estate.

Lo hanno comunicato in una nota gli organizzatori. «Oggi siamo tutti chiamati a gesti di grande responsabilità: la salute e il benessere dei nostri partecipanti sono sempre stati la nostra priorità e lo sono ancora di piu’ in questo momento in cui tutti dobbiamo impegnarci al massimo per tutelare non solo noi stessi ma anche tutta la comunità» ha spiegato lo Shankra Team annunciando il rinvio.

Nella quinta edizione, che ha avuto luogo il 17 luglio dell'anno scorso, sono accorsi fino 10mila visitatori provenienti da 75 nazioni diverse nel comune grigionese di Lostallo per partecipare al noto festival.

«Siamo consapevoli che riunire migliaia di persone rischia di vanificare tutti gli sforzi ed i sacrifici che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che ancora dovremo fare» ha continuato la nota. «Dopo esserci consultati con tutte le parti in causa, con le autorità locali e nazionali e con gli organizzatori degli altri festival della scena psichedelica in Europa, abbiamo ritenuto che rimandare la sesta edizione dello Shankra Festival al 7-11 luglio 2021 fosse la scelta piu’ responsabile e, quindi, l’unica possibile» hanno concluso gli organizzatori dell'evento, invitando tutti alla comprensione.

Per qualsiasi chiarimento, richiesta o dubbio, gli interessati sono pregati di scrivere all'indirizzo e-mail support@shankrafestival.ch